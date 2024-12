Compras de Natal agitam comércio de Wenceslau Braz

Na manhã desta terça-feira (24), diversas cidades são agitadas pelas compras da Ceia de Natal. Por ser o dia que antecede o feriado mais esperado de todo o ano, as compras aumentam e o comércio de diversas cidades fica agitado durante o dia. É o caso da cidade de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, que começa a véspera com agitação total no centro do município.

Centro de Wenceslau Braz na véspera do Natal. Foto: Arquivo Folha Extra

Seja por presentes, mimos, alimentos ou preparativos para a Ceia, muitas pessoas procuram o comércio de sua cidade no dia que antecede o Natal, o que tumultua o dia dos comerciantes. Com a agitação das vendas, muitos comércios fluem na cidade, o que pode aumentar a economia local e beneficiar a todos.

Em Wenceslau Braz, não é necessário entrar nas lojas para ver que o comércio está agitado nesta terça-feira. Nas ruas, carros lotam os estacionamentos. Nas portas das lojas, é possível ver que quase não cabem mais pessoas. Em mercados, a agitação é maior ainda, com diversas pessoas se preparando para a Ceia de Natal.

Centro de Wenceslau Braz na véspera de Natal. Foto: Arquivo Folha Extra

Ao andar pelo centro do município, é possível notar que a presença de consumidores e a agitação na cidade está presente. Com filas de carros nas ruas, filas de consumidores nas lojas e mercados, o comércio local vive um momento de agitação. Para os comerciantes, está tudo normal, já que estão acostumados com a agitação nesta época do ano.

“Está bem agitado hoje mesmo. Chega o fim de ano e as pessoas correm para fazer suas compras, mas já estamos acostumados com essa agitação do Natal e do fim de ano também”, comentou uma funcionária de um mercado à reportagem da Folha.

Contudo, a agitação, por mais que seja comum nesta época do ano, é uma ótima oportunidade para o comércio local, já que as festas de fim de ano proporcionam a oportunidade de aumentar a economia e a produção local.