Homem é assassinado a tiros em Santo Antônio da Platina

Na madrugada desta segunda-feira (23), uma tragédia chocou os moradores de Santo Antônio da Platina. Um homem foi alvo de um assassinato na rua José Afonso, no Centro do município. Motivo do assassinato ainda não foi divulgado, mas segue em investigação.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, a vítima é um homem de 44 anos de idade, identificado como José Carlos Alves Filho. Segundo o boletim da ocorrência, a PM foi acionada pela esposa de José Carlos, que relatou que ele havia sido atingido por vários tiros, e que havia uma grande quantidade de sangue no local.

Antes de os policiais chegarem no local, as equipes da Rádio Patrulha chegaram na casa e encontraram a vítima caída no chão da sala, em decúbito dorsal, ainda com sinais vitais. Contudo, o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (SIATE), foi acionado para prestar socorro e encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro.

No entanto, apesar dos esforços da equipe médica, José Carlos não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no hospital. Contudo, a equipe médica que prestou atendimento, informou aos policiais que a vítima apresentava duas perfurações, uma no braço direito e outra nas costas.

No local do crime, durante as diligências, não foram encontrados estojos de munição nem marcas de disparos nas paredes. Portanto, o filho da vítima, que estava no quarto durante o ocorrido, relatou que, ao ouvir os disparos, saiu do quarto e encontrou o pai caído e ensanguentado.

O filho afirmou não ter conhecimento de desavenças que pudessem justificar o assassinato, mas notou que a grade frontal da casa estava danificada, o que levanta a suspeita de que os assassinos tentaram invadir a casa antes dos disparos contra o homem.

A Polícia Civil foi acionada e iniciou as investigações para elucidar as circunstâncias do homicídio.