Arapoti encerra comemoração de 69 anos com recorde de público

No último domingo (22), a cidade de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná, encerrou as comemorações do seu aniversário de 69 anos de emancipação política. Com um recorde de público neste ano, a cidade recebeu mais de 10 mil pessoas nos últimos dias, que puderam desfrutar de uma programação exclusiva e repleta de agitação com os maiores nomes da música brasileira.

Durante cinco dias, o município foi o palco de grandes ícones da música brasileira, reunindo milhares de pessoas em uma programação repleta de agitação, com shows ao vivo, rodeio e muito mais. A festa, nomeada como “Festa do Peão e Boiadeiro”, tem se tornado uma tradição no município, reunindo milhares de pessoas todos os anos.

Porém, neste ano, o município bateu seu recorde na contagem do público presente. O ponto alto do evento, foi no último sábado (21), quando o show da dupla Rick e Renner reuniu mais de oito mil pessoas durante a festança, marcando o recorde público.

Além dos shows ao vivo, o rodeio também foi uma das grandes atrações do evento, reunindo milhares de pessoas durante as montarias. A festança, que começou na quarta-feira (18), data do aniversário do município, contou com a participação de duplas e cantores renomados da música brasileira.

A abertura da festança ficou por conta de Fernando e Sorocaba. No segundo dia do evento, Lucas e Marcelo foram as atrações. Em seguida, no quarto dia do evento, Bruno e Barreto foram os responsáveis pela agitação da galera. No quinto dia, Rick e Renner alcançaram a marca recorde do público e, para fechar o evento, Mariana Fagundes e da Banda Fruto Proibido garantiram a animação.

Para a prefeitura, a festa foi um sucesso, em todos os quesitos. "Fechamos com chave de ouro! Foram cinco dias de festa, meses de planejamento e uma alegria infinita por proporcionar essa celebração ao nosso povo. Agradecemos a participação de todos que fizeram desse evento um marco na história de Arapoti", declarou a prefeitura em suas redes sociais.