Prefeitura de Arapoti vai entregar presentes de Natal nesta quarta-feira

O Natal está cada vez mais perto de chegar. Com a contagem regressiva para o Natal se apertando a cada dia que passa, crianças do mundo todo sonham em receber presentes do Papai Noel. E, para que isso se torne realidade, a cidade de Arapoti realizará, na noite desta segunda-feira (23) um evento especial para a criançada.

Com a chegada do Natal, muitas crianças aguardam ansiosamente para receber seus presentes. Seja do Papai Noel, dos parentes, de amigos ou de seus pais, todas as crianças esperam a chegada desta hora, que é marcada por felicidade, alegria e entusiasmo em muitas famílias brasileiras.

Na região dos Campos Gerais não é diferente. Muitas crianças aguardam a hora de abrir seus presentes. Porém, nem todas as famílias, não apenas da região, tem condições de comprar presentes para as crianças. Pensando nisso, a prefeitura de Arapoti organizou um evento de distribuição de brinquedos para todas as crianças do município.

A Prefeitura Municipal, estará, nesta segunda-feira, entregando brinquedos para todas as crianças no Parque do Papai Noel, a partir das 19h00. Todas as crianças receberão presentes e terão um Natal de felicidade e alegria neste ano.

Além da distribuição de brinquedos, a cidade de Arapoti realizou uma maratona de apresentações culturais no Parque do Papai Noel, que alcançou um recorde de público durante as duas semanas do evento.

A programação, que envolveu danças, músicas e peças teatrais, contou com a participação de escolas, entidades e grupos de outras cidades, proporcionando um espetáculo diversificado para os visitantes, marcado pelo espírito de União do Natal.

Contudo, apesar de as apresentações terem sido encerradas ainda no começo da última semana, o Parque do Papai Noel permanece aberto para visitação, permitindo que os moradores e visitantes continuem aproveitando a decoração natalina, assim como participem da entrega dos brinquedos nesta segunda-feira.

A entrega dos brinquedos e a conclusão das atividades natalinas, reforçam o compromisso do município em dar continuidade às tradições municipais, como o Parque do Papai Noel e as mais diversas atrações de Natal.