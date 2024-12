Filha de homem atacado por Pit Bulls é presa com drogas

A equipe da Polícia Militar divulgou novidades sobre o ataque de cães Pit Bull que deixaram um homem em estado grave na tarde desta quinta-feira (19) em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. Uma porção de maconha foi encontrada na residência da filha da vítima.

De acordo com as informações da PM, por volta das 17h00 os policiais foram acionados para atender a uma ocorrência de um homem que havia sido atacado por cães da raça Pit Bull. Diante do chamado, os policiais foram até a Rua Veneza, na Vila Formosa, para averiguar a situação.

Quando chegaram ao local, os policiais se depararam com uma cena de terror com várias marcas de sangue em um dos muros que cercam o quintal da residência e com os cachorros com sangue na boca. Devido aos cães estarem agressivos impedindo que os socorristas salvassem a vítima, foi necessário neutralizar os animais com tiros.

Ao entrar na casa, a equipe se deparou com o homem deitado no sofá gravemente ferido. Além disso, a equipe visualizou um recipiente de vidro com diversas porções de maconha que, ao serem pesadas, totalizaram 45 gramas.

Além das drogas, foram encontrados mais de R$5 mil em dinheiro, possivelmente de tráfico. Foto: Divulgação/PM

Momentos depois, a responsável pela residência, que é filha da vítima, chegou ao local. Segundo os relatos dos policiais, a jovem estava nervosa e insistia para pegar algo dentro da residência. Indagada sobre o que ela queria pegar, visto que seu pai estava gravemente ferido, a jovem disse que havia uma quantia em dinheiro na casa. Após buscas, os policiais encontraram pouco mais de R$ 5 mil.

Após ser informada sobre as drogas, a jovem teria tentado dificultar o trabalho dos agentes e começou a filmar a ação dos policiais. Ela foi presa e encaminhada a delegacia da Polícia Civil juntamente com as drogas e dinheiro apreendidos.