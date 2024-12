Homem em surto furta viatura, invade loja e morre no Norte Pioneiro

Um homem morreu na tarde desta quinta-feira (19) após sofrer um surto, furtar uma viatura da Polícia Militar e invadir uma loja. A situação foi registrada na região Central do município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, a equipe da Polícia Militar teria sido acionada pela irmã do homem após ele surtar e começar a ameaçar seus pais após começar a escutar vozes. Quando os policiais foram a residência da família, o suspeito conseguiu furtar a viatura e saiu pelas ruas da cidade.

Ele seguiu para região Central do município onde acabou batendo o veículo no cruzamento das ruas Rui Barbosa com a Coronel Joaquim Rodrigues do Prado, próximo a lojas Pernabucanas. Em seguida, saiu do carro e ficou andando bastante agitado. Na sequência, invadiu uma papelaria onde quebrou alguns objetos até ser contido pelos policiais militares. Segundo testemunhas, o homem estava bastante agitado.

Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e estiveram no local para prestar atendimento ao homem, porém, ele teria sofrido um ataque cardíaco, não resistiu e morreu no local.

Os policiais militares insolaram o local e o trânsito foi interrompido para o atendimento a ocorrência. Ainda segundo as informações, as equipes aguardam a chegada do IML (Instituto Médico Legal) para recolher o corpo da vítima.

O caso deve ser investigado.