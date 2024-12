Prefeitura de Sengés anuncia obra de pavimentação com investimento de R$5 milhões

A Prefeitura de Sengés, através do prefeito Nelson Pezinho, anunciou, nesta quinta-feira (19), a licitação da obra de pavimentação do programa “Asfalto Novo, Vida Nova”, do Governo do Estado do Paraná. Obras vão abranger oito ruas do município, com uma área total que ultrapassa os 18 mil metros quadrados.

Com um investimento de aproximadamente R$5,5 milhões, a obra cobrirá uma área de 18.674,00 m², abrangendo várias ruas do município, como Aristides Santos, Avenida Vereador Nelson Miranda, 15 de Novembro, Olizando Miranda, 7 de Setembro, 24 de Agosto, Avenida Vereador Arlindo Santos e Avenida Moura Jorge.

Durante o anúncio da licitação, o prefeito Nelson Pezinho destacou a importância desse projeto para a comunidade: "É com imensa alegria que anunciamos este projeto para o Ouro Verde, dando continuidade às obras de melhorias que realizamos ao longo destes 8 anos neste distrito. Agradeço ao nosso Governador Ratinho Júnior, que, em visita ao bairro, anunciou estas infraestruturas, e que em breve se tornarão realidade”, enfatizou o prefeito.

Segundo ele, a obra significa um marco representativo para a evolução municipal. “Essa obra representa um marco no compromisso da gestão municipal em proporcionar melhorias significativas para a população, consolidando avanços na infraestrutura urbana e elevando a qualidade de vida em Sengés”, afirmou.