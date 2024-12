Festa do Peão e Boiadeiro agita aniversário de Arapoti nesta semana

Na última terça-feira (18), a cidade de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná, iniciou as celebrações do aniversário de 69 anos de emancipação política do município. Como tradição no aniversário da cidade, Arapoti iniciou a tradicional Festa do Peão e Boiadeiro, que promete agitar a região até o próximo domingo (22), com atrações que envolvem shows ao vivo, rodeios e muito mais.

A abertura do evento reuniu centenas de pessoas no município. Moradores e visitantes marcaram presença no evento, que foi marcado pelas atividades mais agitadas. No dia de início, a maior expectativa foi a montaria em touros, onde os peões mais corajosos buscaram a montaria perfeita, trazendo a adrenalina para o local.

Abertura do evento reuniu centenas de pessoas. FOTO: MAYARA CRYSTIANE/VOZ DO POVO

Além da montaria de touros, que agitou o público presente, para fechar a primeira noite do evento com chave de ouro, uma das duplas mais conhecidas no mundo do sertanejo, Fernando e Sorocaba, se apresentou, embalando o público com os maiores sucessos e animando ainda mais a festança.

Portanto, a festa não para por aí. Com uma programação que promete agitar a região até o próximo domingo (22), a festa conta com as mais famosas duplas da atualidade. Nesta quinta-feira (19), o evento recebe João Lucas e Marcelo, que prometem agitar o município com os maiores sucessos atuais.

Na sexta-feira (20), trazendo as músicas mais tocadas no Brasil, a agitação do evento fica por conta da dupla Bruno e Barreto, que promete trazer os maiores sucessos brasileiros para a região. Rick e Renner chegam ao evento no sábado (21) e, para fechar a festança com chave de ouro, Mariana Fagundes e Banda Fruto Proibido prometem agitar o público no domingo (22).

A Festa do Peão de Boiadeiro em celebração aos 69 anos de emancipação política de Arapoti é um evento que une cultura, tradição, emoção e diversão. É uma oportunidade para celebrar a história da cidade e desfrutar de momentos únicos ao lado de amigos e familiares.