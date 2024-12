Parceiro da Escola será implantado em Jaguariaíva por decisão da SEED

Nesta quinta-feira (19), a Secretaria de Estado da Educação (SEED), divulgou a ata de homologação que definiu quais instituições privadas de ensino farão a gestão administrativa de cada um dos colégios que aceitaram o programa Parceiro da Escola. Além de informar qual será a instituição privada de cada colégio, a Secretaria informou que, após a análise de critérios, a cidade de Jaguariaíva também receberá o programa, apesar de não ter sido eleito.

De acordo com as informações divulgadas pela Secretaria, o Colégio Estadual Rodrigues Alves, em Jaguariaíva, estava na lista dos colégios que votariam se aceitariam ou não a implementação do programa no próximo ano letivo. A votação, que foi realizada entre pais, professores e alunos, não atingiu o quórum necessário, ou seja, não atingiu 50% +1 dos integrantes da escola.

Portanto, a decisão da implementação do programa passou a ser responsabilidade da SEED, que avaliou o colégio a partir de critérios técnicos, como ausência de divulgação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) ou avaliações abaixo da média estadual, bem como frequência escolar menor do que 85%. Contudo, após a análise da SEED, ficou determinado que o colégio de Jaguariaíva fará parte dos colégios que receberão o programa no próximo ano letivo.

Continua após a publicidade

Em suma, a partir de 2025, o Colégio Estadual Rodrigues Alves, em Jaguariaíva, receberá o programa Parceiro da Escola, que visa aprimorar e facilitar a administração financeira da instituição escolar, deixando para o diretor do colégio, apenas o foco na educação dos estudantes.

COMO FUNCIONA O PARCEIRO DA ESCOLA

O Programa Parceiro da Escola, idealizado pelo Governo do Paraná em 2024, visa otimizar a gestão administrativa e de infraestrutura das escolas através de parcerias com instituições especializadas em gestão educacional. Com o objetivo principal de permitir que diretores e gestores se concentrem mais na qualidade educacional, desenvolvendo metodologias pedagógicas, treinando professores e acompanhando o progresso dos alunos sem ter que se preocupar com a gestão financeira das instituições, o programa nasce como uma melhoria educacional.

Entre suas funções, estão a administração escolar, como reformas, obras, investimentos, aquisição de materiais didáticos e tecnológicos e outras tarefas administrativas, retirando do diretor escolar a função de administrar financeiramente a instituição escolar, dando ênfase ao papel educacional da direção escolar.