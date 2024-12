Diretores se emocionam com formatura de alunos em Wenceslau Braz

Formandos do Colégio Estadual Doutor Sebastião Paraná. Foto: Divulgação

Nos últimos dias, a cidade de Wenceslau Braz prestigiou a formatura de mais de 300 alunos da rede estadual de ensino. Depois de um ano repleto de aprendizados, amizades e muita diversão, as escolas viram seus alunos conquistarem uma das etapas mais importantes na vida de um estudante, a tão esperada formatura.

Na cidade de Wenceslau Braz, os últimos dias foram de alegria e festa para os estudantes. Com a formatura dos alunos do 9º ano e daqueles que concluíram o Ensino Médio, a cidade ficou marcada nestas últimas semanas por emoções de alegria, contentamento, felicidade e até mesmo a tristeza de saber que os amigos vão se distanciar.

Formatura dos alunos do Colégio Estadual Doutor Sebastião Paraná. Foto: Divulgação

Em algumas escolas, como o Colégio Estadual Doutor Sebastião Paraná (CESP), cerca de 200 alunos se formaram esse ano. Para a diretora do colégio, Luciane Aparecida Silva da Rosa, ver seus alunos se formando traz uma sensação de dever cumprido e sabe que é gratificante ver os alunos completarem mais um ciclo. “Nossa formatura sempre tem um gostinho de missão cumprida. É muito gratificante ver nossos alunos e suas famílias se entregando a esse momento. É o momento mais esperado por todos!”, enfatizou Luciane.

Juramento dos estudantes durante a formatura dos alunos do CCM Miguel Nassif Maluf. Foto: Divulgação

Já no Colégio Cívico-Militar Miguel Nassif Maluf, que atende alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, 73 alunos foram diplomados neste ano, sendo que foram alunos do 9º ano e 3ª série. Para o diretor geral, Rivail Lucas de Oliveira, chegar a esta etapa junto de seus alunos, é de grande orgulho.

“É muito gratificante este momento, principalmente para os alunos, mas também para nós educadores, pois passamos dias e dias acompanhando esse processo. Muitas das vezes, passamos mais tempo com os alunos do que com nossa próxima família e acabamos nos envolvendo com o crescimento individual de cada um”, disse Rivail emocionado.

No Colégio Estadual Professor Milton Benner, 82 alunos do 9º ano foram diplomados neste fim de ano, marcando a passagem dos estudantes para o Ensino Médio, uma nova fase que começará em 2025. O diretor Marcelo Aparecido Ramos, em entrevista com a Folha, expressou suas emoções ao declarar seus sentimentos sobre a formatura dos jovens.

“A formatura deste ano ficou marcada para mim, pois no ano em que comecei na direção da escola, estes alunos entraram na escola, ou seja, neste ano, vi a primeira turma que acompanhei desde o começo até a formatura”, enfatizou o diretor.

Formandos do Colégio Estadual Ary Barroso. Foto: Divulgação

Por fim, e não menos importante, no Colégio Estadual Ary Barroso, que atende alunos do Ensino Fundamental II, 49 alunos foram diplomados neste ano, ingressando agora no Ensino Médio. Para a diretora, Andreia Aparecida Marins, a formatura dos alunos é motivo de grande alegria.

“Este momento de formatura é sempre uma ocasião de muita alegria e emoção para toda a nossa comunidade escolar. Todos os anos, ao celebrarmos a conquista de nossos alunos, lembramos do esforço coletivo que envolve cada etapa dessa jornada. A formatura não é apenas um ponto final, mas um ponto de partida para novas conquistas. Nos sentimos orgulhosos”, afirmou emocionada.

A conclusão da etapa escolar e a chegada da formatura, é um momento de felicidade e alegria para todos, mas pode ser uma etapa desafiadora. “A formatura é sem dúvida a parte mais aguardada da escola, pela qual lutamos tanto. Mas infelizmente sabemos que as amizades vão se distanciar e que infelizmente as coisas vão mudar. Para mim, a formatura é um misto de alegria e incerteza”, comentou Eduarda dos Santos Mendes, formanda do Colégio Estadual Doutor Sebastião Paraná à reportagem da Folha.