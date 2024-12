Corrida Campos Floridos marca celebração dos 69 anos de Arapoti

A manhã desta quarta-feira (18) foi marcada por esporte e cidadania com a realização da Corrida Campos Floridos, parte das comemorações pelo 69º aniversário do município de Arapoti. O evento reuniu atletas e moradores em percursos de 3 e 6 quilômetros, divididos nas categorias Geral, Pessoas com Deficiência (PCD) e Kids, promovendo superação e espírito comunitário.

Antes da largada, aconteceu a tradicional solenidade cívica de Hasteamento de Bandeiras, destacando o orgulho e a identidade arapotiense.

Organizada em parceria com a AJM Eventos Esportivos, a corrida foi um sucesso de público e organização. "Foi um momento de desafio, confraternização e muita energia positiva. Agradecemos a todos os participantes e apoiadores que contribuíram para o brilho deste evento", destacou a Prefeitura em nota oficial.

A Corrida Campos Floridos reforça o compromisso do município com a promoção de eventos esportivos e culturais, que integram a comunidade e celebram a história de Arapoti. Além disso, as atividades fazem parte de uma programação especial que inclui a Festa de Peão de Boiadeiro, com shows e rodeios até o próximo domingo, 22.

Com a celebração do esporte e o engajamento dos moradores, Arapoti demonstra mais uma vez o vigor e a união que impulsionam seus 69 anos de história.