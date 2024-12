Arapoti celebra aniversário de 69 anos nesta quarta-feira; conheça a história

Nesta quarta-feira (18), a cidade de Arapoti, localizada na região dos Campos Gerais do Paraná, celebra 69 anos de emancipação política. O município, que é conhecido na região e por cidades vizinhas como “a cidade do mel” celebra mais esta marca histórica, com lembranças, lutas e conquistas ao longo dos anos.

O nome da cidade já traz consigo uma história de origem. Arapoti, uma palavra provavelmente de origem tupi-guarani, foi dada como nome para o município pelo cacique Arapoti, cuja tribo, de língua tupi e catequizada pelos jesuítas, constituiu a redução de São Francisco Xavier, às margens do rio Tibaji. De acordo com estudos, o nome do município pode ser classificado como um geomorfotopônimo, já que "Arapoti", traduzido do tupi, significa "Campos-floridos".

HISTÓRIA DO MUNICÍPIO – POR WIKIPÉDIA

A história de Arapoti tem início na Fazenda Jaguariaíva, adquirida em 1795 pelo coronel Luciano Carneiro Lobo, que povoou a região, inicialmente ocupada por criatórios de gado e usada como pouso para tropas.

Antiga capela católica de madeira em Arapoti. Foto: Wikipédia

Em 1823, a fazenda foi elevada à Freguesia, e em 1908 foi criado o Distrito Judiciário de Cerrado, pertencente a Jaguariaíva. O desenvolvimento local acelerou-se com a instalação da serraria e fábrica de papel da Southern Brazil Lumber & Colonization Company, em 1910, e a chegada da ferrovia em 1912.

A partir de 1916, imigrantes espanhóis e poloneses se estabeleceram na região. Em 1933, Cerrado foi renomeado para Cachoeirinha e, em 1943, passou a ser Arapoti. O município foi fundado em 1955. Na década de 1960, imigração holandesa trouxe desenvolvimento agrícola e a formação da cooperativa CAPAL.

Em 1968, foi criada a Ceral, cooperativa responsável pela eletrificação rural. Em 1992, a Arapoti Indústria de Papel S.A. foi inaugurada, tornando-se uma das mais modernas do país. Ao longo dos anos, a indústria passou por aquisições e transformações, com destaque para a compra pela Papeles Bio Bio em 2015.

Atualmente, o município atende cerca de 25 mil habitantes, e é considerado o maior produtor de mel, tanto da região quanto do Estado do Paraná. A marca de 69 anos de emancipação política do município, reflete a importância de sua participação política na região.