APAE de Joaquim Távora abre PSS com salários acima dos R$ 2 mil

A Escola Frei Francisco, mantida pela Associação de Pais e Amigos de Excepcionais (APAE) de Joaquim Távora, está com vagas disponíveis para a função de professor(a). Currículos devem ser enviados entre os dias dois e 10 de janeiro de 2025.

De acordo com as informações contidas no edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para ocupação das vagas disponíveis na instituição escolar, estão disponíveis duas vagas para a função de professor(a), com salário mensal que se aproxima à R$ 3 mil.

O processo destina-se a ocupação de ambas as vagas, que possuem carga horária semanal de 20 horas e salário bruto de R$2.751,00. Além disso, o edital também aponta que o período trabalhado se refere ao período matutino ou vespertino. Também é importante ressaltar que, além das duas vagas que devem ser ocupadas após o PSS, a instituição também realizará um cadastro reserva para os interessados que não forem selecionados.

Entre os requisitos básicos para ocupar as vagas estão graduação em qualquer área da educação em curso de nível superior, disponibilidade para atuar em um dos períodos disponíveis, título de graduação e experiência de ao menos dois anos na área da educação.

Para realizar a inscrição no PSS, os candidatos devem levar seus currículos até a instituição escolar entre os dias dois e 10 de janeiro. Os candidatos que se inscreverem no PSS, serão submetidos a uma avaliação de pré-requisitos, prova objetiva de conhecimentos específicos, prova descritiva e teste psicológico.

O resultado do PSS será divulgado nas redes de comunicação da instituição no dia 14 de janeiro a partir das 10h00. Para acessar mais informações sobre o PSS ou sobre as vagas disponíveis, os interessados podem entrar diretamente em contato com a instituição.