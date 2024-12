Alcione Lemos encerra mandato com balanço de sua gestão em Jaguariaíva

A prefeita de Jaguariaíva, Alcione Lemos, utilizou suas redes sociais para divulgar o balanço dos quatro anos de sua administração, destacando investimentos que somam R$ 50,3 milhões. Segundo a prefeita, os recursos foram aplicados em convênios encaminhados, obras licitadas, projetos em andamento e aquisições realizadas, com o objetivo de transformar o município.

Entre os principais investimentos da gestão, Alcione destacou ações nas áreas de saúde, educação, habitação, abastecimento de água e infraestrutura.

Na saúde, um dos maiores investimentos foi a reforma do Hospital Carolina Lupion, no valor de R$ 2,2 milhões. Além disso, foram adquiridos veículos para a Secretaria Municipal de Saúde, como ambulâncias, picapes e uma van, totalizando R$ 2,5 milhões.

Na educação, o destaque foi a construção da Escola Portal do Sertão, que teve um custo de R$ 11,7 milhões, e a construção de dois Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) — Nossa Senhora de Fátima e Portal do Sertão, que juntas somaram R$ 7,2 milhões.

No setor de habitação, a gestão de Alcione Lemos realizou a construção de 100 unidades habitacionais, com investimento de R$ 14,3 milhões. A infraestrutura também recebeu atenção, com a pavimentação da Rua Porto Velho (R$ 3 milhões) e da Estrada do Sertão (R$ 2 milhões), além de reformas no abastecimento de água, incluindo melhorias na ETA Matarazzo e novos reservatórios com capacidade de 2,4 milhões de litros, que representaram R$ 3,8 milhões em investimentos.

A prefeita também ressaltou a continuidade de projetos iniciados pelo ex-prefeito Otélio Renato Baroni, destacando a importância do planejamento e da competência administrativa para a execução dessas obras. “Jaguariaíva merece essa dedicação. Estamos deixando um legado de obras e recursos garantidos para a próxima gestão. Agora, é executar e entregar”, afirmou Alcione.

Ao final de seu mandato, a prefeita agradeceu à equipe de trabalho e expressou confiança na continuidade dos projetos, que visam melhorar a qualidade de vida dos moradores do município.