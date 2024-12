Prêmio Mecenas da Inovação homenageia 16 pessoas de destaque na área no Paraná

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI), homenageou nesta terça-feira (17) destaques do setor de inovação, sustentabilidade e tecnologia. Foi a 2ª edição do Prêmio Mecenas e Embaixadores da Inovação, criado em 2023 e que tem como objetivo reconhecer personalidades que tenham contribuído com o setor, prestado serviços e realizado investimentos relevantes, além de colaborarem para o desenvolvimento econômico, cultural e social do Paraná.

“Estamos dando sequência para essa honraria, que foi criada no ano passado. Nossa missão é não só reconhecer quem contribuiu para a inovação do Estado, mas também continuar a estimular essas pessoas, reconhecer novos líderes que estão desenvolvendo esse trabalho para tornar o Paraná cada vez mais inovador e melhor para todos”, afirmou o secretário da Inovação, Alex Canziani

Em 2024, na sua 2ª edição, o prêmio foi entregue a 16 empreendedores de destaque que atuam em diversos ramos. A escolha dos homenageados foi feita considerando critérios como relevância no cenário nacional no campo da ciência, tecnologia e inovação; relevância de inovação ou descoberta científica concreta; impacto social de sua atuação, com utilização de design, processo ou tecnologia inovadora.

Receberam o Prêmio Mecenas da Inovação: Álvaro Fernandes Dias, Celso Garcia Cid (póstuma), Darci Piana, Francisco Simeão, Glaucia Marins, Gilberto Kassab, James Marins, Linnyer Beatrys Ruiz Aylon, Mariangela Hungria da Cunha, Michel Angelo Bomtempo, Paulo César Rezende de Carvalho Alvim, Paulo Cruz Pimentel, Phelipe Mansur (póstuma), Rafael Fassio, Rafael Greca, Ramiro Wahrhaftig e Zaki Akel Sobrinho.

Além do Prêmio Mecenas da Inovação, a SEI fez a entrega da Comenda de Embaixadores da Inovação para 21 personalidades do Paraná de destaque na gestão na área da inovação.

Como Embaixadores da Inovação foram reconhecidos André Rauen, André Telles, Dario Paixão, Débora de Mello Gonçales Sant’ Ana, Diogo Luiz Cordeiro Rodrigues, Fábio Oliveira, Fernando Guimarães, Graciela Bolzon de Muniz, Henrique Domakoski, Hussein Bakri, Katia Bertol, Luciana Saito Massa, Lorreine Santos Vaccari, Luiz Fernando Tomasi Keppen, Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, Michael Douglas Camilo, Natalie Unterstell, Patricia Saugo dos Santos, Pedro Arcain Riccetto, Thatiane Verni Lopes de Araujo e Thiago Rodrigo da Silva.

As personalidades foram escolhidas por meio da Comissão Avaliadora das Comendas, composta por membros das seguintes secretarias estaduais: Inovação, Modernização e Transformação Digital; Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; Infraestrutura e Logística, e da Cultura; além do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes).

Ex-reitor da Universidade Federal do Paraná, o professor Zaki Akel Sobrinho foi um dos homenageados com o Prêmio Mecenas da Inovação. Doutor em administração, ele foi responsável por implementar o Parque Tecnológico Virtual de Curitiba, que possibilitou a conexão da universidade com iniciativas de inovação. “É uma grande alegria ter o governo nos estimulando e hoje receber esse reconhecimento que coroa uma carreira de 40 anos na vida acadêmica”, disse.

O ex-reitor da UFPR ainda lembrou da criação do Sistema de Parques Tecnológicos do Paraná e destacou o trabalho que vem sendo realizado pelo Estado. “Em 2016, quando ainda era reitor da UFPR, lançamos o Sistema de Parques Tecnológicos do Paraná, e nesses oito anos temos dado a nossa contribuição para ampliar essa iniciativa de esforço da inovação, ampliando o número de ambientes promotores de inovação, dando suporte a todas as políticas públicas que são desenvolvidas pelo governo estadual”, afirmou.

A diretora do Departamento de Gestão da Inovação da secretaria estadual de Infraestrutura e Logística, Lorreine Santos Vaccari, também foi uma das homenageadas com a comenda Embaixadores da Inovação. Atuando na SEIL, Lorraine lidera projetos que integram tecnologia às obras de infraestrutura, em especial a estratégia BIM Paraná.

“Ter nosso trabalho reconhecido é de extrema importância para que a gente continue animado no processo. Também é um reconhecimento do trabalho coletivo de desenvolvimento da inovação na esfera pública, que envolve um conjunto de pessoas muito comprometidas”, disse.

A cerimônia também marcou o lançamento da 2ª edição da revista Revista Inovação, Inteligência Artificial e Gestão Pública. A publicação é resultado de um trabalho da Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital, em conjunto com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a Fundação Araucária e o Instituto Paranaense de Direito Administrativo (IPDA). Nesta segunda edição, o tema principal é a Inteligência Artificial e seus impactos na gestão pública.