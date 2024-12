Irani Barros faz balanço de conquistas em seus quatro anos de gestão em Arapoti

Chegando ao fim do primeiro mandato à frente da administração municipal, o prefeito Irani Barros e o vice-prefeito Potinho celebram os avanços de Arapoti nas mais diversas áreas. Com 63,15% dos votos e mais de 8.700 votos, o prefeito projeta novas metas para a próxima gestão, mantendo sua política focada em resultados.

Um dos principais pilares da gestão de Irani Barros foi a Educação. O município destinou 31% do seu orçamento para o setor, o que resultou em um salto significativo no ranking de aplicação de recursos. Em 2020, Arapoti ocupava o 141º lugar no Paraná, e, atualmente, em 2024, a cidade subiu para o 5º lugar entre os 399 municípios do Estado. O investimento incluiu a distribuição de uniformes completos e material escolar de qualidade para alunos e professores, um feito inédito na região, além de ações de capacitação e valorização dos profissionais da área.

No campo da infraestrutura, Arapoti obteve um grande avanço com o investimento de mais de R$ 50 milhões, o que permitiu a pavimentação de 80% das ruas da cidade. O objetivo do prefeito é alcançar 100% de pavimentação, e, para isso, o município se prepara para aderir ao Programa Asfalto Novo, Vida Nova, do Governo do Estado, que oferece recursos a fundo perdido para a pavimentação de ruas de terra. Além disso, estão previstos financiamentos para recapear ruas de poliedro e asfalto já comprometido. “Poeira, lama e falta de acessibilidade. Esta é a realidade que vai deixar de existir em Arapoti", afirmou o prefeito Irani.

Outra importante conquista na área de infraestrutura foi o início de grandes projetos que visam à modernização da cidade. Entre os destaques estão a construção do Parque Lago do Aratinga, o Mirante de São João Batista e a revitalização da Avenida Telêmaco Carneiro, iniciativas que buscam promover o turismo, a preservação ambiental e o lazer para a população. Além disso, a cidade se prepara para um dos maiores projetos habitacionais da sua história: a construção de 300 unidades no Loteamento Emílio Carneiro Kluppel, que vai atender a uma demanda de longos anos e realizar o sonho da casa própria para muitas famílias.

Na área da Saúde, a gestão de Irani Barros se destacou com a construção de três novas unidades de saúde, incluindo duas em áreas rurais, nas comunidades do Cerrado e Capão Bonito. Além disso, houve a reforma de unidades existentes, como a do Jardim Ceres, que agora atende até as 22h com foco na saúde do trabalhador. A reabertura do Hospital 18 de Dezembro, fechado por uma década, também foi um marco importante da administração. O hospital, que passou a contar com mais de 10 especialidades, incluindo cirurgias e partos, já possui um projeto de ampliação para a instalação de uma semi UTI. “A administração pública existe para executar políticas públicas e com direitos fundamentais do cidadão”, afirmou o prefeito, destacando a importância de ações ousadas e concretas para atender a população.

Além disso, Arapoti teve um avanço expressivo na Atenção Primária à Saúde (APS), com a nota de avaliação do município no Programa Previne Brasil subindo de 47,5% para 98,8% em quatro anos, uma melhoria de mais de 100%. Outro programa importante implantado foi o Feira Verde, que contribuiu para a retirada de materiais recicláveis das casas e quintais, além de promover a distribuição de alimentos saudáveis da agricultura familiar para as famílias em situação de vulnerabilidade social.

No campo da mobilidade, a gestão de Irani Barros renovou a frota municipal com a aquisição de mais de 54 veículos, melhorando a eficiência e segurança no transporte público e nas atividades administrativas.

Com o fechamento de 2024, a gestão do prefeito Irani Barros e do vice Potinho se prepara para um novo ciclo, com mais investimentos e projetos para a cidade. “Encerramos o ano e a primeira gestão com o coração repleto de gratidão e sentimento de dever cumprido. Agora, renovamos os planos e as metas para continuar a transformação em Arapoti", afirmou o prefeito. A administração municipal planeja fechar o ano com a Festa do Peão, em comemoração aos 69 anos de emancipação de Arapoti, um evento que promete reunir a população e celebrar as conquistas alcançadas durante o mandato.