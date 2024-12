Estudantes de Wenceslau Braz estão entre as primeiras aprovações em Universidades Estaduais

Com o fim do Ensino Médio, muitos estudantes sonham em passar no Processo Seletivo das Universidades mais renomadas. No Paraná, esse sonho gira em torno das maiores Universidades Estaduais, onde, segundo os estudantes, tem o melhor ensino do Estado. Na cidade de Wenceslau Braz, esse sonho tem se tornado realidade para muitos jovens, que se destacaram entre os primeiros colocados da classificação no PSS destas Universidades.

Para quem mora no Paraná e estuda em uma escola pública, sair do Ensino Médio e conseguir uma vaga nas universidades Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Universidade Estadual de Londrina (UEL), Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Universidade Estadual de Maringá (UEM) ou na Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), é um sonho que tem se tornado realidade na vida de muitos estudantes brasenses.

Estudantes brasenses se enchem de alegria e emoção ao saber seu resultado nas maiores universidades do Paraná. É o caso de Roberta Paola Coutinho, Rafaela Gonçalves dos Santos, Jamilly Yasmim Borgato Lodovirge e Eduarda Mendes dos Santos, ambas estudantes do Colégio Estadual Doutor Sebastião Paraná (CESP), que foram destaque no Processo Seletivo Simplificado das Universidades Estaduais.

Continua após a publicidade

Jamilly Yasmim Borgato Lodovirge, aprovada em terceiro lugar na UEPG. Foto: Arquivo Pessoal

Jamilly Yasmim Borgato Lodovirge, jovem de 19 anos de idade, foi a terceira colocada no PSS da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) em Matemática, demonstrando seus esforços e dedicação em alcançar uma nota de destaque entre todos os paranaenses que prestaram PSS para a mesma faculdade.

Para ela, conseguir passar em uma faculdade renomada como a UEPG e ainda ficar com o terceiro lugar da classificação, é uma emoção que não há palavras que expressem, mas o sentimento de alegria e realização tomam conta de seus dias. “Me sinto realizada e muito grata, vejo que todo o meu esforço valeu a pena, pois sempre foi meu sonho entrar em uma faculdade estadual”, comentou.

A conquista, precisou de um esforço árduo, mas que, no final, compensou. “Como eu trabalho, chegava em casa e já me organizava para estudar. Paguei cursinho, fiz aulas e o que mais me ajudou, foram algumas apostilas que ganhei, onde dediquei grande parte do meu estudo. Mas no final valeu a pena me esforçar”, enfatizou.

“Apesar de muita insegurança, tentei me esforçar o máximo para chegar nesse resultado, realmente fiquei muito surpresa, pois não acreditava no meu potencial, mesmo assim não desisti e, no final, consegui passar e ainda em terceiro lugar”, acrescentou.

Roberta Paola Coutinho, aprovada em primeiro lugar na UEPG. Foto: Arquivo Pessoal

Roberta Paola Coutinho, de 18 anos, também foi um dos destaques da UEPG. A jovem, que se dedicou para conquistar a vaga em Ciências Econômicas, ficou em primeiro lugar no Processo Seletivo, demonstrando o seu potencial e esforço para conquistar a vaga na Universidade. Para ela, a sensação de alívio e felicidade demonstram seu sentimento.

“Quando eu vi meu nome, em primeiro lugar da lista dos classificados, foi um misto de felicidade e alívio. Foram três anos estudando, fazendo PSS, equilibrando trabalho, escola, estágios e preparação para o PSS. Foi algo muito importante para mim”, enfatizou a jovem em uma entrevista com a reportagem da Folha.

Segundo ela, a sensação de prazer e felicidade foi maior ao saber que conquistou a vaga sem necessitar do sistema de cotas. “Me sinto feliz principalmente por saber que passei em primeiro lugar sem precisar de cota, deixando uma vaga para alguém que, assim como eu, é de uma escola pública”, enalteceu.

Rafaela Gonçalves dos Santos, aprovada na UFPR, USP e UEPG. Foto: Arquivo Pessoal

Além de Roberta e Jamilly, outras duas estudantes de Wenceslau Braz confirmaram a classificação em Universidades Estaduais. A aluna Eduarda Mendes dos Santos passou também na UEPG em Pedagogia e a aluna Rafaela Gonçalves dos Santos foi aprovada na primeira fase da Universidade Federal do Paraná (UFPR) em pedagogia, passou na primeira fase da Universidade de São Paulo (USP) e ficou em terceiro lugar no PSS da UEPG em História.

Mais aprovados devem ser divulgados pela reportagem.