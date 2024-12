Arapoti encerra apresentações no Parque do Papai Noel com recorde de público

Neste domingo (15), a Prefeitura Municipal de Arapoti, por meio da Secretaria de Educação, concluiu a maratona de apresentações culturais no Parque do Papai Noel, que alcançou um recorde de público durante as duas semanas de evento. A programação, que envolveu danças, músicas e peças teatrais, contou com a participação de escolas, entidades e grupos de outras cidades, proporcionando um espetáculo diversificado para os visitantes.

As atividades no Parque do Papai Noel foram marcadas por apresentações artísticas de diversos estilos, que abrilhantaram as noites da cidade. O evento atraiu não apenas moradores, mas também turistas, reforçando o caráter inclusivo e multicultural da programação.

No último dia de apresentações, além das atrações culturais, a praça de alimentação do parque foi animada por um grupo de pagode, que se apresentou para o público presente, criando um ambiente ainda mais festivo e descontraído. O evento proporcionou momentos de lazer para as famílias, além de reforçar a programação cultural da cidade.

Simultaneamente, o Papai Noel percorreu as ruas de Calógeras e os bairros próximos, distribuindo balas para as crianças, levando alegria e reforçando o clima natalino que tomou conta da cidade. A ação do bom velhinho, que já é tradicional nesta época do ano, fez parte das atividades para celebrar o período festivo.

Com o encerramento das apresentações culturais, a atenção agora se volta para a preparação da grande festa de Natal, que está sendo organizada pela Prefeitura. O parque, porém, permanece aberto para visitação, permitindo que os moradores e turistas continuem aproveitando a decoração e as atrações do local.

Em breve, a Prefeitura divulgará a data da entrega de presentes, um momento aguardado por muitas famílias. A data será anunciada através das redes sociais oficiais da Prefeitura, onde mais informações sobre a programação serão compartilhadas.