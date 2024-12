Acidente entre motos mata homem e dois adolescentes em Arapoti

Um grave acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas tirou a vida de três pessoas na tarde deste domingo (15), entre elas, dois menores de idade. A situação foi registrada no município de Arapoti, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 16h30 na pista do Aeroporto que fica na zona rural do município. Conforme os dados colhidos no local, a colisão envolveu uma motocicleta Kawasaki 1100 e uma Honda CG 125. Ainda não se sabe o motivo que causou a colisão, mas segundo relatos de testemunhas, as duas motos sofreram um impacto em alta velocidade sendo que uma delas chegou a partir no meio.

Um homem de 31 anos que conduzia a Kawasaki e dois adolescentes de 15 anos que estavam na Honda CG não resistiram aos ferimentos e morreram na hora. Equipes do IML (Instituto Médico Legal) de Ponta Grossa foram acionadas para recolher o corpo das vítimas.

Continua após a publicidade

A equipe da Polícia Militar esteve no local prestando atendimento a ocorrência e repassou o caso a Polícia Civil. As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.

O local é comumente utilizado por motociclistas e motoristas para realizar manobras durante os finais de semana, muitas delas arriscadas. Há alguns dias, duas pessoas ficaram feridas após um automóvel capotar e pegar fogo.