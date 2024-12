Governo do Paraná destinou mais de R$ 55 milhões para educação do Norte Pioneiro em 2024

Cheques de investimentos do Governo para o NRE de Jacarezinho. Foto: Divulgação

No ano de 2024, o Governo Estadual do Paraná destinou um valor total de R$ 55.494.773,50 para a educação das escolas do Norte Pioneiro. O valor, distribuído em diversas áreas fundamentais para o aprimoramento da qualidade educacional da região, foi investido nas escolas dos Núcleos Regionais de Educação (NREs) de Wenceslau Braz, Ibaiti e Jacarezinho.

Na última semana, as cidades sedes dos Núcleos Regionais de Educação do Norte Pioneiro receberam eventos de prestação de contas relativo aos valores investidos pelo Governo Estadual do Paraná na educação das escolas pertencentes a cada NRE. Os eventos, realizados nos dias cinco de dezembro, em Ibaiti e Jacarezinho, e 13 de dezembro, em Wenceslau Braz, apresentaram aos gestores educacionais todos os valores investidos em obras e reformas, aquisição de equipamentos tecnológicos para o ensino e outras áreas fundamentais para garantir uma educação de qualidade na região.

De acordo com os levantamentos apresentados pelo Governo, o valor de R$ 55.494.773,50 foi distribuído entre os NREs sendo que o NRE de Jacarezinho recebeu um valor total de R$ 26.726.895,77, o NRE de Ibaiti recebeu investimentos de R$ 9.473.003,09 e o NRE de Wenceslau Braz recebeu um valor total de R$ 19.294.874,67, valores destinados para a melhoria da educação paranaense.

A Regional de Jacarezinho, que engloba 46 escolas estaduais e especializadas em 12 municípios da região, utilizou a verba disponibilizada para reformas, melhorias em escolas especializadas e aquisição de materiais tecnológicos, sendo investidos R$ 5.277.104,21 em obras e reformas, R$ 19.418.318,63 nas Escolas Especializadas e R$ 2.031.472,93 em Equipamentos Tecnológicos.

A chefe do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho, Ana Maria Molini, destacou, durante o evento realizado no município, o impacto positivo destes investimentos e agradeceu aos deputados pelo apoio contínuo. “É gratificante ver que esses recursos estão transformando a realidade das nossas escolas, beneficiando alunos e professores. Agradecemos ao Governo do Paraná, ao Governador Ratinho Junior e ao secretário Roni Miranda por priorizarem a educação da nossa região", declarou.

Já a Regional de Ibaiti, que recebeu um investimento total de R$ R$ 9.473.003,09, sendo que este valor foi utilizado para a compra de materiais didáticos tecnológicos e para a conclusão de obras e reformas nas escolas que fazem parte da Regional. Para as reformas, a Regional utilizou um montante de R$ R$ 8.379.140,87, enquanto para a aquisição dos materiais tecnológicos utilizou um valor total de R$ 1.093.862,22, que foram utilizados para a aquisição de Chromebooks, switches, projetores e equipamentos para impressoras.

Para a chefe do NRE de Ibaiti, Leila Cândido de Bonfim Torres, os investimentos refletem o compromisso do Governo com a educação dos estudantes. “Esses investimentos refletem a prioridade que o Governo do Paraná tem dado à educação. São recursos fundamentais para garantir um ensino de qualidade e melhores condições para nossos alunos e professores", declarou.

Já o Núcleo Regional de Educação de Wenceslau Braz, que abrange sete cidades da região, o Governo destinou um valor total de R$ 19.294.874,67, que foram utilizados para obras, reformas, compra de aparelhos digitais e compra de alimentos de produtores locais para a alimentação dos estudantes.

Para as obras e reformas das escolas da região, foi destinado um montante de R$ 16.765.375,19, que foram utilizados para melhorar a infraestrutura das escolas e proporcionar um ambiente mais acolhedor para os estudantes. Aprimorando a tecnologia educacional das instituições, foram destinados R$ 837.433,78 para a compra de dispositivos para fins educacionais e para o investimento na agricultura familiar, que visa valorizar produtores locais ao adquirir alimentos de produtores da região, o Governo destinou uma verba de R$1.692.065,70.

Contudo, o valor investido nas escolas dos NREs de Wenceslau Braz, Jacarezinho e Ibaiti, reforça o compromisso e reafirma a intenção do Governo Estadual do Paraná em aprimorar a qualidade de ensino e proporcionar aos estudantes melhores condições de estudo, promovendo melhorias na infraestrutura, garantindo recursos e aprimorando os materiais didáticos.