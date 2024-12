Colégio de Santo Antônio da Platina realiza homenagem para adolescente que morreu após formatura

Crime aconteceu no município de São Jerônimo da Serra e vítima foi morta a tiros

NORTE PIONEIRO Há 9 horas Em Radar Discussão por causa de cachorro termina com advogado morto no Norte Pioneiro Crime aconteceu no município de São Jerônimo da Serra e vítima foi morta a tiros

NORTE PIONEIRO Há 12 horas Em Radar Idoso faz brincadeira com criança e leva machadada na cabeça Vítima foi atingida pelo genitor do menor que contou a polícia outra versão da história

NORTE PIONEIRO Há 14 horas Em Japira - PR Colisão entre moto e carro deixa dois feridos em Japira Acidente aconteceu na tarde do sábado após a moto atingir o veículo