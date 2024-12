Governo do Paraná destinou mais de R$ 19 milhões para escolas do NRE de Wenceslau Braz

Esta sexta-feira (12) foi marcada com um evento significativo para a educação do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Wenceslau Braz. A cidade de Wenceslau Braz recebeu um evento de prestação de contas com o objetivo de apresentar aos representantes da educação os investimentos repassados pelo Governo do Paraná para a educação da região durante o ano de 2024.

De acordo com o levantamento apresentado durante o evento, que foi realizado no Colégio Estadual Professor Milton Benner na manhã desta sexta-feira, o NRE de Wenceslau Braz, que atende os municípios de Arapoti, Jaguariaíva, Salto do Itararé, Santana do Itararé, São José da Boa Vista, Sengés e a cidade sede do Núcleo, recebeu um valor total de R$ 19.294.874,67, distribuídos em diversas áreas necessárias para o bom funcionamento da educação na região.

Entre as áreas em que o valor foi distribuído, estão obras e reformas nas instituições escolares, aquisição de recursos tecnológicos para aprimorar os estudos e investimento em produtores locais para a aquisição de alimentos para a merenda escolar, visando valorizar a produção local ao proporcionar o alimento para os estudantes.

Para as obras e reformas das escolas da região, o Governo destinou um montante de R$ 16.765.375,19, que foram utilizados para melhorar a infraestrutura das escolas e proporcionar um ambiente mais acolhedor para os estudantes. Aprimorando a tecnologia educacional das instituições, foram destinados R$ 837.433,78 para a compra de dispositivos para fins educacionais.

Já para o investimento na agricultura familiar, que visa valorizar produtores locais ao adquirir alimentos de produtores da região, o Governo destinou uma verba de R$1.692.065,70. Entre os produtores locais contratados para estes fins, estão a APAFASC, que recebeu investimento de R$ 97.339,50, a ASAGRIFA, que recebeu um investimento total de R$ 368.01,13 durante o ano e COAFLEP, que recebeu um investimento de R$ 242.864,72. Estes valores foram utilizados para a aquisição de alimentos que foram utilizados nas escolas durante o ano de 2024.

Além disso, o Governo também destinou o valor de R$ 769.000,00 para a escola da região eleita como a escola mais bonita. Além dos valores totais, durante o evento, foram apresentados os valores para obras e reformas que foram concluídas ainda em 2024 e obras que ainda estão em andamento. Com isso, foram utilizados R$ 485.887,73 em obras que já foram concluídas e R$ 3.777.607,40 ainda estão sendo investidos no término de obras na região.

Contudo, o montante de R$ 19.294.874,67 investidos na melhoria em infraestrutura, tecnologia, alimentação e outras melhorias na educação do NRE de Wenceslau Braz, reflete o compromisso do Governo Estadual com a educação de qualidade para os estudantes paranaenses.

Durante o evento, também foram realizadas a Integração dos Intercambistas do Programa Ganhando o Mundo 2025 e as premiações dos alunos destaque das plataformas educacionais Inglês Paraná e Redação Paraná – Agrinho 2024.