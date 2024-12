Prefeitura de Sengés inicia programação Especial de Natal nesta sexta-feira

A contagem regressiva para a chegada do Natal está cada vez mais apurada a cada dia que se passa. No Norte Pioneiro, as festanças e tradições típicas da época já começaram e, em algumas cidades começam ainda nesta semana. É o caso de Sengés, que inicia sua programação do Natal Iluminado na próxima sexta-feira (13) a partir das 19h00.

Com uma programação que promete imergir o público nas mais tradicionais apresentações e atividades natalinas, a prefeitura de Sengés vai iniciar o Natal Iluminado nesta sexta-feira. Serão cinco dias de pura emoção e vibração com apresentações, shows e muito mais do espírito natalino.

De acordo com a programação, as atividades começam na próxima sexta-feira com a chegada da Carreta Natal Encantado, que promete agitar desde crianças até os mais velhos. O próximo dia do evento, será no dia 18 de dezembro, quando o grupo Arte e Amanhã realizará uma apresentação teatral com o tema “A Misteriosa Carta de Papai Noel”.

Na sequência, no dia 19, o público poderá prestigiar algumas apresentações de projetos municipais, que prometem encantar e agitar a população local e os visitantes. No dia 20, dando sequência às atividades do Natal Iluminado, o município receberá um show especial com o cantor JP e, no dia 21, para fechar o evento com chave de ouro, a população receberá Rone Viola, que realizará um show ao vivo que promete agitar a festança.

Todos os eventos serão realizados a partir das 19h00 na Praça Central de Sengés, prometendo reunir desde os mais novos até os mais velhos em um clima de união, companheirismo e amor.