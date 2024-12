Operação policial prende dois por tráfico de drogas em Santo Antônio da Platina

Na tarde da última quarta-feira (11), uma operação conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil de Santo Antônio da Platina resultou na apreensão de dois indivíduos, além de mais de 1kg de maconha e utensílios utilizados no tráfico de drogas. A ação foi realizada no bairro Jardim Colina Verde, onde os policias cumpriram mandados de busca e apreensão, dando sequência a investigações sobre o tráfico na região.

A operação contou com buscas em duas residências do bairro, sendo que, na primeira residência, os agentes encontraram cerca de 440 gramas de maconha dividas em porções e duas balanças de precisão. Já na segunda residência, os agentes apreenderam cerca de 690 gramas de maconha, além de utensílios utilizados para o preparo e embalagem do entorpecente para o tráfico na região.

Os conduzidos foram encaminhados à 38ª Delegacia Regional de Polícia Civil e foram autuados em flagrante pelo delito de tráfico de drogas. Após a prisão, os dois homens foram encaminhados à Cadeia Pública de Andirá-PR.

A operação é resultado de investigações conjuntas e reforça o compromisso das forças de segurança com o combate ao tráfico de drogas na região.