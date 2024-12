Arapoti vai disponibilizar transporte gratuito para visitas ao Parque do Papai Noel

Nesta quarta-feira (11), a prefeitura de Arapoti anunciou uma novidade para os moradores das comunidades do Cerrado e de Calógeras. De acordo com uma publicação realizada pela prefeitura em suas redes sociais, haverá transporte gratuito para que estas comunidades visitem o Parque do Papai Noel nesta quarta-feira.

A iniciativa, idealizada pela prefeitura em prol do espírito natalino, visa proporcionar uma experiência mágica para as famílias dessas localidades, que poderão conferir de perto as atrações natalinas no centro da cidade.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, os ônibus sairão em horários programados para facilitar o acesso das comunidades. O transporte sairá de ambos os distritos às 19h00, sendo que, para os moradores de Calógeras, o transporte sairá da Praça da Igreja, enquanto para os residentes do Cerrado, o transporte sairá do Posto de Saúde local.

Continua após a publicidade

O trajeto levará os moradores diretamente ao Parque do Papai Noel, onde poderão se encantar com as decorações natalinas e atrações temáticas, celebrando o Natal com a inclusão dos moradores locais.