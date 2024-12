Motociclista bêbado cai e é preso tentando levantar sua moto

Um homem foi preso na noite desta segunda-feira (09) após sofrer um acidente de moto e ser flagrado pela polícia embriagado. A ocorrência foi registrada no município de Ibaiti, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais realizavam um patrulhamento de rotina pela região Central do município quando, por volta das 22h00, avistaram um homem aparentemente embriagado tentando levantar uma moto. Diante da situação estranha, a equipe resolveu realizar a abordagem do suspeito.

Durante a abordagem, foi constatado que o homem estava embriagado e havia sofrido uma queda após bater a moto contra um muro. Indagado sobre a situação, ele confessou que havia consumido bebida alcoólica, mas se recusou a realizar o teste do etilômetro.

Frente aos fatos, ele foi preso por conduzir veículo automotor sob efeito de bebida alcoólica. A moto também foi apreendida devido a não ter documentos e estar baixada no Detran.