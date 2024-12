Governador destaca avanços da educação paranaense nos últimos anos

Durante a abertura do Summit Paraná que Educa, realizado nesta terça-feira (10) pelo jornal Gazeta do Povo, o governador Carlos Massa Ratinho Junior destacou os avanços do Estado na educação, com ênfase nas medidas que levaram o Paraná a alcançar o primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). O evento reuniu especialistas e líderes do setor educacional para discutir tendências e inovações no ensino, além de avaliar os progressos alcançados.

Ratinho Junior ressaltou que as mudanças no currículo pedagógico da rede estadual de ensino foram fundamentais para essa conquista. Entre as inovações, ele citou a introdução de disciplinas como associativismo, cooperativismo, empreendedorismo, oratória e educação financeira familiar, que visam preparar os alunos para a vida adulta e o mercado de trabalho. Além disso, o Estado oferece aulas de programação e robótica para cerca de 500 mil estudantes, visando atrair os jovens para a tecnologia. "Nada substitui o professor, mas temos que trazer cada vez mais tecnologia para a sala de aula", afirmou.

O Paraná lidera o Ideb em todas as etapas avaliadas. No ensino médio, o Estado manteve a nota 4,9, superando a média nacional de 4,3. Nos anos finais do ensino fundamental, alcançou a nota 5,5, empatando com Ceará e Goiás, enquanto nos anos iniciais, a nota foi 6,7, também no topo do ranking. O governador atribuiu esse sucesso ao trabalho conjunto entre as gestões municipais e o Governo do Estado, destacando o programa Educa Juntos, que apoia a primeira infância e prepara as crianças para o ensino fundamental.

Outro destaque foi o programa Mais Merenda, que ampliou a oferta de refeições nas escolas, passando de uma para três refeições por turno, com ênfase em proteínas animais diárias. “Esse é o maior programa de segurança alimentar para escolas do País”, afirmou Ratinho Junior, ressaltando a importância de garantir uma alimentação adequada para os alunos.

O governador também falou sobre o programa de intercâmbio estudantil Ganhando o Mundo, que já levou 1.240 estudantes para países de língua inglesa e outros 40 para a França. Em 2025, o programa levará 1.200 alunos para cinco países. Além disso, o Ganhando o Mundo Agrícola levará 100 estudantes de cursos técnicos agrícolas aos Estados Unidos.

O ensino integral também foi ampliado no Paraná, com o número de escolas passando de 73 em 2019 para 412 em 2024. O Estado ainda conta com o maior número de colégios cívico-militares do Brasil, totalizando 312 unidades.