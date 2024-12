Em quatro anos, Arapoti dobra sua nota de avaliação a Atenção Primária à Saúde

Arapoti registrou um significativo avanço na avaliação da Atenção Primária à Saúde (APS) do Programa Previne Brasil, melhorando sua nota em mais de 100% nos últimos quatro anos. De acordo com os dados do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB), o município saltou de uma Cobertura Atingida de 47,5%, em 2020, para 98,8%, em 2024, com base no Indicador Sintético Final (ISF).

Esse desempenho colocou Arapoti 77 posições à frente no ranking estadual, subindo da 142ª para a 65ª posição entre os municípios do Paraná. Esse resultado foi alcançado por meio de uma série de investimentos feitos pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, que visaram melhorar a estrutura física e de equipamentos das Unidades de Saúde, aumentar o número de médicos e oferecer capacitações para as Equipes de Saúde da Família, além de intensificar a busca ativa por usuários.

A secretária de Saúde, Andrea Silva, destaca que o crescimento também é reflexo de um rearranjo nas áreas de abrangência da cobertura da Atenção Básica, o que possibilitou a ampliação da Estratégia Saúde da Família (ESF) para alcançar 100% da população. “Esse novo formato de organização dos serviços permitiu que a nossa cobertura fosse maximizada, beneficiando toda a comunidade de Arapoti”, afirmou a secretária.

Continua após a publicidade

O prefeito Irani Barros ressaltou que o bom desempenho registrado nas métricas do Governo Federal reflete o esforço da gestão municipal em aprimorar os serviços de saúde no município. Ele destacou que a saúde sempre foi uma prioridade para a administração municipal e que, por isso, foram investidos 26,43% da arrecadação anual do município no setor, um percentual bem acima do índice obrigatório de 15%, conforme determinado pela Constituição.

Com essa evolução expressiva nos índices de saúde, Arapoti se coloca como um exemplo de eficiência e dedicação na melhoria da qualidade dos serviços de saúde pública, impactando diretamente a vida dos cidadãos e refletindo o comprometimento da gestão com o bem-estar da população.