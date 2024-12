Arapoti realiza pré-lançamento da marca coletiva do “Mel de Arapoti”

Na última segunda-feira (09), a Associação de Apicultores dos Campos Floridos, de Arapoti, em parceria com o Sebrae e apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, realizou a apresentação da identidade visual da marca coletiva para o Mel de Arapoti. O evento, que contou com a presença de associados e a presidência do prefeito Irani Barros, visou formalizar o mel de Arapoti e suas obrigações como produtos certificados, priorizando a qualidade e rastreabilidade da produção local.

A marca coletiva, batizada de "Arapoflora – O Doce Ouro do Paraná", reunirá cerca de 80 apicultores da região, com o objetivo de fortalecer a comercialização do mel, cera, própolis e pólen no próprio município, sem a necessidade de sair para mercados externos. A certificação dos produtos será um marco para a melhoria nas práticas de manejo e para o crescimento sustentável da cidade.

Para o prefeito, Irani Barros, a inciativa simboliza o início de uma expansão do comércio local, que valorizará os produtores do município. "Esse é o primeiro passo para Arapoti expandir sua produção e explorar o potencial de comercialização do mel, agregando valor ao nosso produto e retornando benefícios aos nossos produtores", afirmou.

Identidade visual do Mel de Arapoti simboliza o Capixingui, árvore símbolo do município. Foto: Divulgação

O projeto de criação da marca foi modificado com o auxílio de estudantes da rede municipal de ensino, que desenvolveu com diversas ideias para o design do logotipo. A identidade visual destaca elementos ligados à apicultura, como a abelha, e também simboliza o Capixingui, árvore símbolo do município, conforme legislação municipal, representando os apicultores com

A cidade, que é uma referência Estadual e Nacional na produção de mel, vem se destacando entre os maiores produtores de mel do Brasil. No ranking paranaense, a produção do município é a maior, com produção de cerca de 991,7 toneladas de mel produzido e exportado neste ano.

Além da boa posição no ranking, tanto estadual quanto nacional, o mel de Arapoti atrai consumidores pela qualidade e sabor único, se destacando entre os outros produtores, da região e até mesmo do Estado do Paraná.