Lágrimas e emoção marcam última homenagem para formandos em Wenceslau Braz

Na última sexta-feira (06) e na última segunda-feira (09), uma homenagem emocionante marcou o fim do ano letivo para os formandos do Colégio Estadual Doutor Sebastião Paraná, em Wenceslau Braz. A inciativa, que contou com lágrimas e muita emoção, contou com a presença de pais, gestores educacionais, professores e os alunos formandos deste ano.

A iniciativa, que teve como tema “A última busca na escola”, emocionou os pais, estudantes e até mesmo os professores, que viram os alunos saírem da escola pela última vez. Durante a homenagem, presentes, frases de motivação e agradecimento marcaram a última saída da escola, que certamente ficará marcada na história de cada estudante do colégio.

"A última busca na escola", homenagem realizada por pais e professores para os formandos de 2024. Foto: Divulgação

De acordo com a diretora do CESP, Luciane Aparecida Silva da Rosa, a ideia era representar o fim da era escolar dos estudantes, já que, quando começaram a estudar, os pais os buscavam quando crianças. “Quando vocês entraram na pré-escola, seus pais os buscaram pela primeira vez e hoje, eles estão buscando vocês pela última vez”, disse a diretora em um discurso durante a homenagem.

Os alunos, que estavam na escola para buscar os convites de formatura e assinar a conclusão do Ensino Médio, foram surpreendidos pelos seus pais, que os esperaram na escadaria da escola com presentes e frases de incentivo, motivação e agradecimento. “Você é nosso orgulho”, “Me sinto muito feliz por você”, e outras frases emocionantes fizeram parte deste momento especial.

Para os alunos, a sensação de ver seus pais buscando pela última vez na escola, não tem descrição, mas as lágrimas foram inevitáveis. “Não conseguimos conter nossas lágrimas. Ver minha mãe me esperando na porta da escola, assim como no meu primeiro dia de aula, abraçar minhas professoras, foi algo inesquecível”, comentou Isabela Macedo, formanda do curso profissionalizante Formação de Docentes.

Segundo ela, a homenagem já era especulada pelos estudantes, mas que não sabiam como seria. “Nós sabíamos que fariam alguma coisa, mas não sabíamos que seria desse jeito. Todos se emocionaram muito durante a homenagem”, acrescentou Isabela.

Já para a diretora Luciane Aparecida Silva da Rosa, que organizou a homenagem, a ação buscou valorizar a vida familiar dos estudantes. “Esta homenagem foi pensada em prol da valorização familiar dos nossos estudantes, pois os pais foram os primeiros a acompanhar seus filhos na escola, então pensei que eram as melhores pessoas para realizar essa homenagem”, afirmou a diretora.

Com discursos emocionantes e momentos de confraternização entre as famílias, a homenagem do Colégio Estadual Doutor Sebastião Paraná não só marcou o fim da carreira escolar dos formandos, mas também será lembrada pelos estudantes como um marco na trajetória dos formandos, que agora se preparam para novos desafios em suas vidas. “Simbolizou a entrega dos nossos alunos para a nova caminhada que terão”, enfatizou a diretora.

Na sexta-feira (06), a homenagem foi dedicada aos estudantes do período da manhã e na segunda-feira (09), a diretoria dedicou a homenagem aos estudantes do período noturno, que também se emocionaram com a ação.

O momento, foi marcado por lágrimas e emoções que tomaram conta dos estudantes. Ao verem seus pais, ouvindo um discurso emocionante da diretora, os alunos não conseguiram se segurar e choraram emocionados com a homenagem.