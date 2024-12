Governo do Paraná destinou R$ 36 milhões para a educação do Norte Pioneiro em 2024

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Os valores investidos na educação do Paraná em 2024, reforçam o compromisso do Governo Estadual com a educação de qualidade para os estudantes paranaenses.

Durante o evento, a chefe do NRE de Ibaiti, Leila Cândido de Bonfim Torres, destacou a importância dos investimentos. “Esses investimentos refletem a prioridade que o Governo do Paraná tem dado à educação. São recursos fundamentais para garantir um ensino de qualidade e melhores condições para nossos alunos e professores", declarou.

Para as reformas e construções necessárias durante este ano, foram destinados R$ 8.379.140,87 na Regional de Ibaiti. Já para a aquisição de Equipamentos Tecnológicos , foram investidos um total de R$ 1.093.862,22, que foram utilizados para a aquisição de Chromebooks, switches, projetores, equipamentos para impressoras modernizando as escolas e ampliando o acesso à tecnologia.

Durante o evento de prestação de contas, a chefe do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho, Ana Maria Molini, destacou o impacto positivo destes investimentos e agradeceu aos deputados pelo apoio contínuo. “É gratificante ver que esses recursos estão transformando a realidade das nossas escolas, beneficiando alunos e professores. Agradecemos ao Governo do Paraná, ao Governador Ratinho Junior e ao secretário Roni Miranda por priorizarem a educação da nossa região", declarou.

Para reformas e construções , a Regional recebeu um montante de R$ 5.277.104,21 que foram destinados à reforma e construção de 27 escolas estaduais, proporcionando ambientes mais seguros e adequados para alunos e professores. Já para as Escolas Especializadas (APAEs), foram destinados um total de R$ 19.418.318,63 para reforçar a qualidade do atendimento aos estudantes.

No geral, estes investimentos destinados pelo Governo, foram destinados para serviços como reformas, construções, equipamentos tecnológicos, materiais didáticos e outros materiais que tornam o ensino ágil e prático durante o ano letivo, melhorando a qualidade de ensino e aprimorando o local de ensino para que os estudantes possuam mais conforto durante as aulas.

A última quinta-feira (05) foi marcada com um evento significativo para a educação do Norte Pioneiro do Paraná. As cidades de Jacarezinho e Ibaiti sediaram um evento de prestação de contas organizado pelo Núcleo Regional de Educação, onde foram apresentados os investimentos realizados pelo Governo do Paraná em educação durante o ano de 2024 .

