Suspeito leva dois tiros após resistir a abordagem policial

Um indivíduo foi alvejado com dois tiros após resistir a uma abordagem policial para cumprimento de mandado de prisão. A situação foi registrada na última quinta-feira (12) no município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, equipes da PC e Polícia Militar realizaram uma operação conjunta para o cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma residência situada ao bairro Roberto Renó onde estaria um indivíduo foragido da Justiça.

No local, os policiais avistaram o suspeito que não acatou a ordem de abordagem. Ainda conforme as informações, o indivíduo estava em uma moto e acelerou em direção aos policiais, mas acabou sendo contido pela equipe. Em seguida, o suspeito ainda teria tentado sacar um revólver, momento em que um dos policiais realizou dois disparos que atingiram a perna do suspeito. Já durante a busca na residência, a equipe encontrou uma balança de precisão e uma bucha de maconha.

Continua após a publicidade

Frente aos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado ao hospital para receber atendimento médico. Em seguida, encaminhado a cadeia pública de Andirá.