Prefeitura de Jaguariaíva inaugura novo prédio de Escola Municipal

Na última quinta-feira (05), a prefeitura de Jaguariaíva, realizou a entrega oficial do novo prédio da Escola Municipal Walquíria Carneiro Xavier da Silva, região do Lagoão e São Luiz. A cerimônia contou com a presença de autoridades locais, da prefeita Alcione Lemos, da comunidade e do filho de Walquíria Carneiro Xavier da Silva, Eduardo Xavier da Silva Neto.

Fundada há 27 anos, a escola enfrentou condições precárias em sua antiga sede, construída sobre um córrego. Durante anos, o espeço sofria com constantes alagamentos devido à inadequação das manilhas que não suportavam as chuvas, comprometendo o ambiente escolar.

Estrutura recebeu investimento que ultrapassa os R$ 5 milhões. Foto: Divulgação

Contudo, com um investimento de mais de R$ 5 milhões, a nova escola, construída em um terreno adquirido pelo antigo prefeito, Otélio Renato Baroni, no antigo “Madezatti”, agora conta com uma estrutura moderna, segura e funcional, pronta para atender 265 alunos, incluindo Educação Infantil, Ensino Fundamental e Sala de Recursos Multifuncionais Anos Iniciais e Deficiência Visual.

O prédio, dividido em dois blocos, conta com uma administração eficaz, que aprimora os serviços prestados pela instituição. No Bloco 1, estão os espaços da Administração Escolar, que conta com as Salas de Direção, Secretaria, Coordenação, Sala dos Professores e Arquivo Morto. Já o Bloco 2, destinado para os estudantes, estão a biblioteca, o laboratório de informática, sanitários, seis salas de aula, sala de audiovisual, sala de recursos e uma brinquedoteca.

A obra, deveria ter sido entregue antes, mas, segundo a prefeita Alcione Lemos, devido ao abandono da obra pela primeira empresa licitada, a conclusão da nova escola pôde se concretizar somente agora, após procedimentos legais inerentes ao Poder Público.

Durante a cerimônia de entrega do novo prédio, o público presente teve a oportunidade de assistir apresentações culturais das crianças, do professor Paulo, da Escola Municipal de Música Elzita Jorge Cunha. Além disso, foi realizada uma homenagem à professora Walquíria Carneiro Xavier da Silva, com o levantamento e leitura de sua biografia ao público pelo historiador e vice-presidente da Academia de Letras dos Campos Gerais, Rafael Pomim. Ao final, as crianças conheceram a escola e vibraram com o amplo e moderno espaço para estudos.