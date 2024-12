Jacarezinho recebe subsídio de R$ 20 Mil do governo estadual para Aquisição da Casa Própria

A Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) anunciou o lançamento do programa Casa Fácil Paraná, que disponibiliza um subsídio de R$ 20 mil para ajudar famílias de Jacarezinho a conquistarem a casa própria. O benefício será destinado ao valor de entrada para imóveis no Residencial Parque dos Ipês, com o objetivo de tornar o sonho da moradia acessível para mais famílias da cidade.

Podem participar do programa famílias com renda de até quatro salários mínimos. Além do subsídio, os beneficiários terão a possibilidade de utilizar o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para abater o valor do financiamento. Os imóveis disponíveis têm preços a partir de R$ 165 mil e oferecem modelos de 41 m², compostos por dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço.

O Residencial Parque dos Ipês está localizado na Rua Filomena Di Paolo Oliveiri, em Jacarezinho, e oferece opções acessíveis para quem busca sair do aluguel e ter a casa própria. Os interessados em obter mais informações sobre o programa podem procurar a Cohapar, situada na Rua Santos Dumont, 501, no Centro de Jacarezinho. Também é possível entrar em contato pelo WhatsApp (43) 99102-8015.

O subsídio faz parte do esforço do Governo do Paraná em facilitar o acesso à moradia digna, especialmente para a população de baixa e média renda. O programa Casa Fácil Paraná visa promover mais acessibilidade e condições favoráveis para a aquisição da casa própria, beneficiando famílias que buscam estabilidade e qualidade de vida.

A Folha conversou com o coordenador regional da Casa Civil no Norte Pioneiro, Juarez Leal, o Daio, que falou sobre os trabalhos do governo na região. “O governador Ratinho Junior vem cumprindo seu compromisso de campanha de olhar com mais carinho para o Norte Pioneiro, situação que não acontecia em gestões anteriores. Estes recursos para que a população possa realizar o sonho da casa própria é só mais um dos investimentos que vem sendo realizados nos municípios da região. Também estamos recebendo vários investimentos em infraestrutura, saúde, educação, segurança entre outras áreas importantes para população”, destacou Daio.