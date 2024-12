Acidente entre caminhões mata motorista na BR-153

Um grave acidente de trânsito tirou a vida de um caminhoneiro na tarde da quarta-feira (04). A situação foi registrada na rodovia BR-153 no trecho que passa pelo município de Ibaiti, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 17h30 na altura do km 119 da rodovia e envolveu um caminhão Ford Cargo e uma carreta Volvo.

Segundo os relatos colhidos no local, os dois caminhões transitavam em sentidos opostos quando acabaram colidindo frontalmente. Com a violência do impacto, a cabine do Cargo ficou destruída e a carreta chegou a tombar.

A equipe do Corpo de Bombeiros de Ibaiti foi acionada para prestar atendimento a ocorrência e, quando chegou ao local, constatou que um dos caminhoneiros não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o outro condutor teve ferimentos sendo socorrido e encaminhado ao hospital.

A equipe da PRF orientou o trânsito e a rodovia ficou parcialmente interditada para o trabalho das equipes de socorro. O corpo da vítima fatal foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal).

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.