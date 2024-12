Santo Antônio da Platina recebe Selo Clima Paraná 2024 por atividades sustentáveis

Na última quarta-feira (04), a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável (Sedest) anunciou os vencedores da 10ª edição do Selo Clima Paraná. No geral, foram 185 condecorações, entre 167 empresas privadas, cinco órgãos públicos e 13 municípios, entre eles um município da região do Norte Pioneiro do Paraná.

A premiação, que cresce a cada edição realizada, tem como objetivo reconhecer as ações de sustentabilidade que visam reduzir a pegada de carbono e implementar práticas de ESG, que reúne as políticas de meio-ambiente, responsabilidade social e governança, para combater as mudanças climáticas.

Entre as cidades e empresas vencedoras do Selo, está a cidade de Santo Antônio da Platina, localizada na região do Norte Pioneiro do Paraná, que se destacou pela sua crescente dedicação na promoção de políticas públicas e ações voltadas para a preservação ambiental e o uso consciente dos recursos naturais.

A conquista do Selo Clima Paraná é um reflexo do compromisso de Santo Antônio da Platina com um futuro mais verde. Com programas especiais para a promoção da coleta seletiva, o uso de energias renováveis ​​e o incentivo ao reflorestamento, o município está fazendo a sua parte para garantir a qualidade de vida das futuras gerações.

Além do município, as cidades de Agudos do Sul, Araucária, Quatro Barras, Assis Chateaubriand, Santa Terezinha do Itaipu, Serranópolis do Iguaçu, Cianorte, Janiópolis, Mandaguari, Maringá e Paranaguá também foram contempladas.

O Selo também contemplou alguns órgãos públicos, como o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), o Instituto Água e Terra (IAT), a Universidade Estadual de Maringá (UEM) e o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), além da própria Sedest.

Lançado em 2015, o Selo já foi entregue para 495 organizações. Entre as ações levadas em consideração para o recebimento da certificação estão, por exemplo, a utilização de fontes renováveis de energia e medidas compensatórias para a redução de gases de efeito estufa; no eixo social, a implementação de programas de bolsa de estudos; e para o eixo de governança, implantação de programas internos para o desenvolvimento de novas tecnologias e de compliance.