Alfabetização de Arapoti recebe Selo Ouro em avaliação do Governo Federal

Arapoti foi reconhecida com o Selo Ouro em alfabetização, uma premiação concedida pelo Governo Federal por meio do Ministério da Educação. O selo reflete o comprometimento da administração municipal e da equipe pedagógica no aprimoramento da educação no município, com ênfase no trabalho dos professores, fundamentais para o processo de alfabetização das crianças.

Nos últimos anos, a educação em Arapoti teve avanços significativos. A entrega de uniformes e material escolar passou a ser um direito garantido a 100% dos alunos da rede municipal, e a valorização dos profissionais da educação tem gerado resultados positivos no desempenho escolar, elevando o município a patamares acima da média. Em 2020, Arapoti ocupava o 141º lugar no ranking estadual de aplicação de recursos em educação. Já em 2024, o município alcançou a 5ª posição entre os 399 municípios do Paraná, um salto considerável.

O prefeito Irani Barros destacou o investimento de 31% do orçamento municipal em educação, superando a exigência mínima de 25%. “Essa conquista reflete o trabalho conjunto em prol de uma educação de qualidade, reafirmando o compromisso com o desenvolvimento educacional de nossas crianças”, afirmou o prefeito.

Além disso, o município teve uma melhora expressiva no ranking estadual de qualidade na Educação Infantil, subindo mais de 100 posições, passando do 115º para o 13º lugar. Esse avanço reflete os esforços para melhorar a infraestrutura e os recursos pedagógicos destinados ao ensino infantil.

Outro aspecto importante da educação em Arapoti é a alimentação escolar. Aproximadamente uma tonelada de alimentos vem da agricultura familiar, como frutas, verduras e legumes, é fornecida aos quase 3 mil alunos da rede municipal. Essa iniciativa visa incentivar a produção local e garantir que os estudantes recebam alimentos frescos e saudáveis. A secretária de Educação, Mayara Ferreira Cruz, enfatizou a relação entre uma boa alimentação e o aprendizado. “Criança bem alimentada aprende melhor, essa constante fez com que nossos índices se elevassem, inclusive com esse reconhecimento a nível federal da alfabetização no município”, afirmou.

A entrega oficial do Selo Ouro em alfabetização ocorrerá em Brasília no próximo ano, consolidando o reconhecimento das melhorias na educação de Arapoti.