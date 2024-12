Disputa acirrada marca final de campeonato em Sengés

Na última sexta-feira (29), o Ginásio de Esportes de Sengés foi o palco de uma grande festa para os amantes de futsal com a decisão do Campeonato Municipal de Futsal 2024. As disputas pelas primeiras colocações da competição contaram com um clima agitado e empolgado com a presença de torcedores que vibraram a cada lance.

A emoção tomou conta do público presente, e a pressão e o clima competitivo tomou conta dos jogadores. Brigando pelo título de campeão, vice e terceiro lugar, as equipes demonstraram seu empenho e esforço, dando o melhor de si dentro das quatro linhas que marcam a quadra.

Em uma disputa que vibrou a torcida e aumentou o clima de competitividade até os últimos minutos, a emoção tomou conta dos jogadores. A equipe do Elite F.C, que não vencia um campeonato de futsal há nove anos, lutou para conseguir a classificação em cima da equipe do Sports Boys, que tentou dificultar o caminho da equipe até o troféu.

"Quando soubemos que jogaríamos contra eles na disputa pela final, soubemos que eles viriam com mais vontade e mais força para o jogo”. Foto: Divulgação

“Já havíamos vencido eles na semifinal em um placar de dois a zero. Quando soubemos que jogaríamos contra eles na disputa pela final, soubemos que eles viriam com mais vontade e mais força para o jogo”, comentou o treinador do Elite F.C, Jean Carlos Corrêa.

Na disputa, a equipe do Elite F.C dominou o placar até os últimos segundos de jogo. “Estava quatro a dois para nós. Quando faltavam 10 segundos para acabar o jogo, eles fizeram o terceiro e, faltando dois segundos, eles conseguiram empatar o placar”, contou o treinador.

Contudo, o Sports Boys forçou a prorrogação da partida através da disputa de pênaltis, onde a equipe do Elite F.C conseguiu manter sua posição, convertendo todos os pênaltis batidos. “A sensação após o último pênalti foi indescritível, pois fazia tempo que não éramos campeões no futsal e esse ano, para fechar com chave de ouro, fomos campeões no campo e no futsal também”, enfatizou.

Com o resultado da partida, a equipe do Sport Boys ficou com a medalha de vice-campeã, enquanto o time de P.E.S garantiu o terceiro lugar, completando o pódio dos vencedores da competição.