Homem é preso após manter mulher em cárcere privado em Wenceslau Braz

Um homem foi preso nesta terça-feira (03) após denúncia de que ele estaria mantendo a esposa em cárcere privado. A ocorrência foi registrada no município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, os policiais da receberam uma denúncia de que um homem estaria mantendo sua mulher em cárcere privado. Diante da situação, a equipe, com apoio da Polícia Militar, foi até o endereço informado para averiguar a situação.

Quando chegaram ao local, o suspeito de 26 anos empreendeu fuga ao perceber a presença dos policiais, mas acabou sendo preso após cair dentro de um riacho. Em contato com a vítima, esta informou que foi agredida e ameaçada pelo homem.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.