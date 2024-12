Arapoti vai comemorar o Natal com música, dança e apresentações culturais

Dezembro chegou, e a ansiedade para as celebrações do Natal estão cada vez mais à flor da pele, tanto no cenário nacional quanto regional. Na cidade de Arapoti, localizada nos Campos Gerais do Paraná, as festividades já estão programadas pela prefeitura, e as atrações, que começam ainda nesta semana, contam com apresentações musicais, culturais e muita diversão para a população.

Com a chegada do Natal cada vez mais perto, o clima de confraternização e união começa a surgir no município. A tradição, que vai muito além de enfeites, luzes e troca de presentes, promete reunir os moradores do município em um clima festivo e celebrativo nos próximos dias.

As festividades começam na próxima sexta-feira (06), com a mostra cultural do Casarão Professor Willian. No sábado (07), as atividades começam com uma Cantata de Natal do grupo de coral do Professor Christoffer, que promete trazer o clima de união para o município. Ainda no sábado, o evento contará com uma apresentação especial do Centro de Educação Infantil Puchi Puchá, que promete encantar o público presente.

No domingo (08), as atividades continuam, com apresentações do Centro Municipal de Educação Infantil Vó Rosa, da Escola Municipal Romana Carneiro Kluppel, Escola Municipal Dona Zizi, com apresentações organizadas pelas professoras Jéssica e Letícia, e finalizando o dia com uma apresentação especial da Igreja Batista Filadelfia.

Na segunda-feira (09), as apresentações começam com uma apresentação do Casarão Professor Willian, seguidas pelas apresentações dos CMEIs Helena, Santa Maria e Tio Ari, além de apresentações da Escola Municipal Clotário Portugal.

Além disso, a segunda-feira contará com a participação da academia de música Ditzel, que realizará uma apresentação com coral e violinos, que prometem encantar as festividades. Junto a eles, a Escola Municipal Orlando Pinto Mendes marcará presença com uma apresentação especial.

Já na terça-feira (10), as comemorações começam com a apresentação Ser Arteiro, produzida por Luana Cordeiro e Juliana Cordeiro, seguida pela Orquestra Ágape, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Além disso, ainda na terça-feira, a Escola Rafael Ribeiro de Lara também realizará uma apresentação, seguida pelo Grupo de Dança Mirim do Nhandejara Clube de Campo.

No dia 11, quarta-feira, a apresentação Ser Arteiro volta a ser apresentada, seguida por apresentações das escolas municipais Telêmaco Carneiro, Dezidério José Correia e Paulo Novochadlo.

Na quinta-feira (12), as atividades começam com o Coral de Idosos do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), seguida pelo Festival de Natal do PACAA, que apresentará uma Banda Musical, Grupo Musical e um Coral. A Ditzel, academia de música fechará o dia com uma apresentação especial.

Já na sexta-feira (13), as apresentações começam com o Grupo de Dança Gaúcha do professor Leandro e se encerram com uma apresentação da Associação Quilombola Família Xavier, com o Grupo Mirim Dandara.

No sábado (14), as atividades continuam. Para dar início a este dia de festa, a Banda Municipal Pedro Lupion preparou uma apresentação impactante que promete agitar a celebração. Além da banda, a Fanfarra do Colégio Rodrigo Alves continuará agitando o evento, que será seguida por uma apresentação de Calebe Pereira Teixeira.

No domingo (15), dia que marca a finalização das atividades natalinas no município, as apresentações começam com a participação especial de Markinhos Show, seguida pelo Grupo de Dança Gaúcha do Professor Fábio, que promete fechar as apresentações com chave de ouro.

Todas as apresentações serão realizadas no Parque do Papai Noel a partir das 19h00, prometendo um clima de celebração e festividade, unindo a população em um momento de solidariedade.