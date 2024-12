Governo do Paraná destinou quase meio bilhão para municípios do Norte Pioneiro em 2024

O governo do Paraná divulgou nesta segunda-feira (02) os valores repassados aos 399 municípios do estado durante o período de janeiro a novembro do ano de 2024. Ao todo, foram mais de R$ 12,6 bilhões em recursos. Um balanço realizado pela folha aponta que 30 municípios da região do Norte Pioneiro receberam quase meio bilhão de reais neste período.

O Executivo paranaense comemorou o aumento no repasse de verbas aos municípios que, apenas no período referente ao mês de novembro apresentou um crescimento de quase 6% subindo de R$ 863 milhões em 2023 para R$ 912,9 milhões em 2024 apenas neste período conforme os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Fazenda. Deste montante referente a novembro, R$ 31,6 milhões foram enviados para região do Norte Pioneiro.

A arrecadação destes recursos em grande parte é proveniente do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) que representou 25% do montante. Outros tributos que contribuíram para arrecadação e repasse foram o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), o Fundo de Exportação e os Royalties do petróleo. Também há contribuições por meio do FPM (Fundo de Participação dos Municípios) e do Fundo de Exportação.

De acordo com o governo do Estado, os recursos são provenientes de transferências constitucionais e fazem parte das receitas públicas correntes. Eles podem ser aplicados pelos municípios em áreas essenciais como saúde, educação, segurança pública e transporte.

O coordenador regional da Casa Civil no Norte Pioneiro, Juarez Leal, o Daio, falou sobre o compromisso do governador Ratinho Junior junto aos municípios da região. “Isso demonstra o reconhecimento e compromisso do governador Ratinho Junior com a nossa região, onde todos os municípios receberam recursos para áreas importantes como Educação, Saúde, Infraestrutura, entre outros. São recursos que impactam diretamente na vida dos moradores da nossa região”, comentou.

Conforme um balanço realizado pela Folha Extra com base nos repasses do governo do estado para 30 municípios da região, o Norte Pioneiro recebeu no intervalo entre janeiro a novembro deste ano R$ 418,8 bilhões em recursos. “Vivemos em outras gestões tempos difíceis, pois o Norte Pioneiro acabava sendo esquecido em questão de investimentos. O governador Ratinho Junior sempre disse que o Paraná tinha uma dívida com o Norte Pioneiro e durante sua gestão ele vem resgatando os municípios que compõem nossa região com investimentos e promovendo o desenvolvimento”, comentou Daio.

O levantamento da Folha levou em consideração repasses realizados aos municípios de Abatiá, Andirá, Bandeirantes, Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Congonhinhas, Conselheiro Mairinck, Cornélio Procópio, Curiúva, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Nova Fátima, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, Santo Antônio da Platina, São José da Boa Vista, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz.