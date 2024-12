Polícia conclui inquérito e aponta desavença política como motivação para morte de João Garré

TRAGÉDIA NA RODOVIA Há 10 horas Em Arapoti - PR Pedestre é atropelado por ônibus e morre na PR-092 Pedestre é atropela por ônibus e morre na PR-092 Acidente aconteceu no trecho da rodovia que passa por Arapoti Da Redação Um homem morreu após ser vítima de um atropelamento registrado no início da madrugada do último sábado (30). A tragédia aconteceu na rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Arapoti, nos Campos Gerais. De acordo com as informações registradas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta da 01h00 nas imediações do posto de combustíveis Hulk. Conforme os relatos colhidos pelos policiais, o ônibus seguia de Curitiba com destino a Wenceslau Braz quando acabou atingindo a vítima. Uma das pessoas que estavam no coletivo contou a polícia que o motorista parou o veículo após ouvir uma pancada e, ao descer, se deparou com o pedestre