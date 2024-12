Mais 195 famílias recebem títulos de regularização fundiária em Jaguariaíva

Na última quarta-feira (27), a quadra da Escola Júlio de Mesquita em Jaguariaíva foi sede para um momento marcante na vida de 195 famílias jaguariaivenses. No local ocorreu a entrega de títulos de propriedade de imóveis aos participantes do Programa Moradia Legal, numa parceria entre o Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), o Ministério Público e a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social (SHADS).

Durante a entrega o desembargador Evandro Portugal, coordenador do programa, e o juiz da Comarca, Giovane Rymsza, destacaram que, através da parceria realizada, a realidade de pessoas e bairros foi transformada, visto que a sentença de propriedade do imóvel traz segurança jurídica nessa área e possibilidades melhorias nas localidades, significando mais direitos aos cidadãos.

A prefeita Alcione Lemos falou que a entrega dos documentos nas mãos das famílias representa mais um compromisso cumprido em sua administração, completando benefícios que já tinham sido levados à localidade pela Administração Municipal, como pavimentação e iluminação de led.

Ainda no encontro a prefeita Alcione lembrou que a iniciativa dá continuidade aos esforços de regularização fundiária e dignidade iniciados pelo prefeito Otélio Renato Baroni, que no bairro Boa Vista lutou para instalação de água e luz para a comunidade. Vale destacar que em junho também foram entregues a 13 famílias do bairro Remonta os títulos de regularização fundiária.

Durante o evento foi anunciado que a Administração Municipal tem em andamento um novo projeto para implementar moradias populares para atender à demanda habitacional da cidade. Participaram também da mesa diretiva a representante do Cartório de Títulos, Ana Maria Gurgel, o pároco do bairro, Padre Genésio Berdinatti, Pastor João Batista, a subsecretária de Habitação e Desenvolvimento Social, Selma Stychnick, e o secretário da SHADS, Welington Fitz.