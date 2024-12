Wenceslau Braz promove ações de conscientização e combate ao HIV e AIDS

Chegou o mês de dezembro, o mais esperado do ano por suas festividades. Porém, além das luzes de Natal e das confraternizações que marcam o final de mais um ano, dezembro também traz uma importante campanha de saúde pública, o Dezembro Vermelho, voltado para a conscientização sobre HIV e AIDS.

O HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) é o causador da AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), uma condição em que o sistema imunológico fica gravemente comprometido, deixando o organismo vulnerável a infecções oportunistas e alguns tipos de câncer. Embora o HIV não tenha cura, seu diagnóstico precoce e o tratamento com antirretrovirais permitem que as pessoas vivam com qualidade de vida e sem desenvolver a AIDS. Por isso, a prevenção é fundamental, seja por meio do uso de preservativos, da testagem regular ou da profilaxia (como a PrEP e a PEP).

Com isso, a Secretaria de Saúde de Wenceslau Braz iniciou a campanha Dezembro Vermelho em prol da conscientização e combate à doença. A campanha conta com uma série de ações, incluindo testes rápidos e gratuito para todos.

Durante todo o mês, os moradores poderão procurar o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), anexado à Secretaria de Saúde, e as unidades básicas de saúde para realizar o teste de HIV de maneira segura.

Porque realizar o teste?

O diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento eficaz do HIV. Com os tratamentos avançados da medicina, pessoas que convivem com o vírus podem melhorar sua qualidade de vida e reduzir significativamente o risco de transmissão.

As ações voltadas para o Dezembro Vermelho, serão realizadas durante todo o mês em todo o município, para realizar os testes, basta se dirigir a uma unidade básica de saúde ou no CTA.