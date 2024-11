Rotary Clube promove Santa Missa em Wenceslau Braz

O Rotary Clube de Wenceslau Braz, em parceria com a Associação de Senhoras de Rotarianos e Paróquia São Sebastião, promoveu a Santa Missa na noite desta quarta-feira (27). O Evento foi realizado na Casa da Amizade.

Continua após a publicidade

A missa reuniu dezenas de pessoas e teve como objetivo promover um momento de confraternização e reflexão religiosa entre os fiéis. O evento contou com a participação de membros do Rotary Wenceslau Braz e também foi aberto ao público em geral, contando ainda com a presença do prefeito do município Atahyde Ferreira dos Santos, o Taidinho.

Continua após a publicidade

A missa foi celebrada pelo padre Aide Vieira de Aguiar que destacou a importância da proximidade com Deus e também a valorização da amizade. “Foi um momento abençoado que já deixou a expectativa para que no ano que vem possamos realizar a III Missa da Amizade”, destacou o religioso.

O presidente do Rotary Clube de Wenceslau Braz, José Gentil Gomes, destacou que é uma honra para a entidade poder abrir as portas da Casa da Amizade para que tantos os membros do clube quanto a população em geral possam participar e partilhar da palavra de Deus.

Já a presidente da ASR, Angélica Colnago, explicou que a Missa da Amizade faz parte das missas dos setores da Paróquia São Sebastião e foi incluída no calendário paroquial no ano passado pelo padre José Mário dos Santos.