Prefeitura de Jaguariaíva e UEPG promovem evento de encerramento do programa “Extensão Aurora”

A Prefeitura de Jaguariaíva, em parceria com a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), realizou na última semana, no Cine Teatro Valéria Luercy, um evento de encerramento da edição do Programa de Extensão Aurora, no município. O encontro reuniu idosos dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), universitários, professores e servidores da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social (SHADS), celebrando os resultados de dois anos de ações voltadas para o bem-estar de pessoas com mais de 60 anos.

O evento foi marcado pela exposição de trabalhos realizados pelos alunos bolsistas da UEPG, que atuaram nas áreas de Enfermagem, Odontologia, Educação Física, Farmácia e Serviço Social. Além disso, um vídeo com depoimentos dos acadêmicos foi apresentado, no qual destacaram o impacto positivo do programa tanto para os moradores do Condomínio do Idoso quanto para sua formação acadêmica e profissional. Os estudantes ressaltaram que a experiência proporcionou um aprendizado prático significativo, complementando a teoria adquirida nas salas de aula.

O secretário da SHADS, Welington Vitório Fits, expressou gratidão pela parceria e pelos resultados alcançados, destacando o importante papel do Programa Aurora na promoção de saúde e qualidade de vida dos idosos do município. Também participaram da cerimônia a pró-reitora de Extensão da UEPG, Beatriz Gomes Nadal, e as professoras coordenadoras do programa, Maria Iolanda de Oliveira e Rosângela Bujocas de Siqueira. Elas compartilharam com o público a importância das ações realizadas no Condomínio do Idoso, que se tornaram um exemplo de cuidado integral à pessoa idosa, envolvendo diversas áreas do conhecimento.

Durante os dois anos de implementação do programa, a UEPG e a Prefeitura de Jaguariaíva desenvolveram atividades multidisciplinares, promovendo o fortalecimento do bem-estar físico, emocional e social dos idosos. As ações incluíram cuidados de saúde, atividades de socialização e fortalecimento da autonomia dos participantes. O programa atuou de forma contínua e colaborativa, com a participação ativa dos professores e acadêmicos, visando não apenas beneficiar os idosos, mas também contribuir com a formação dos futuros profissionais.

A Prefeitura de Jaguariaíva segue com seu compromisso de acompanhar e promover o bem-estar dos moradores do Condomínio do Idoso, com o apoio de diversas parcerias, incluindo o Programa Aurora, que trouxe avanços significativos para a comunidade idosa local.