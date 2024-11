Acidente complica o trânsito entre Wenceslau Braz e Santana do Itararé

Um acidente de trânsito registrado na manhã desta quinta-feira (27) complicou o trânsito na rodovia PR-422 no trecho que liga os municípios de Wenceslau Braz a Santana do Itararé, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, uma carreta Scânia carregada com bobinas seguia se Guarapuava para Taguaí, interior de São Paulo, quando a motorista teria perdido o controle da direção e colidido com um guindaste que transitava no sentido oposto com destino a Arapoti.

Com a colisão, uma cabine de operador do guindaste foi atingida. Além disso, a carreta saiu da pista e houve tombamento da carga de bobinas. O acidente aconteceu por volta das 09h00 e trânsito na rodovia foi liberado por volta das 13h30. Felizmente, ninguém ficou ferido.

A equipe da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) esteve no local prestando atendimento a ocorrência e orientando o trânsito.