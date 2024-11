Carro capota e pega fogo em Arapoti

Ação faz parte do projeto “Gestar Bem” que tem como foco os cuidados com as gestantes e bebês do município

SAÚDE Há 2 dias Em Arapoti - PR Arapoti promove encontro sobre atividade física e cuidados bucais para gestantes Ação faz parte do projeto “Gestar Bem” que tem como foco os cuidados com as gestantes e bebês do município