Arapoti promove encontro sobre atividade física e cuidados bucais para gestantes

Nesta segunda-feira (25), o Centro de Especialidades Médicas de Jaguariaíva sediou o penúltimo encontro do Projeto Gestar Bem, destinado a futuras mamães do município. O evento teve como foco dois temas fundamentais para a saúde das gestantes: a importância da atividade física durante a gestação e os cuidados com a higiene bucal, além do uso de bicos artificiais e mamadeiras.

Continua após a publicidade

A palestra foi conduzida pela fisioterapeuta Letiele e pelo dentista Michael, que abordaram as práticas recomendadas para a saúde física e bucal das gestantes, ressaltando como esses cuidados impactam tanto o bem-estar da mãe quanto o desenvolvimento do bebê. A fisioterapeuta destacou os benefícios da atividade física leve, que auxilia no alívio de desconfortos típicos da gestação, como dores nas costas e inchaços, além de contribuir para um melhor preparo físico para o parto.

Continua após a publicidade

Já o dentista Michael enfatizou a importância da higiene bucal durante a gestação, explicando como alterações hormonais podem afetar a saúde dental das mulheres grávidas. Também foram discutidos os cuidados com o uso de bicos artificiais e mamadeiras, alertando sobre possíveis impactos no desenvolvimento orofacial dos bebês, como problemas nos dentes e mandíbula.

O Projeto Gestar Bem visa oferecer informações e orientações para as gestantes sobre diversos aspectos da saúde, contribuindo para uma gestação mais saudável e informada. O evento foi mais um passo na sequência de encontros promovidos pelo município, com o objetivo de apoiar as futuras mães e garantir uma gestação segura e saudável.