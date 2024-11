Norte Pioneiro recebe deputados e autoridades do governo nesta sexta-feira

A Associação dos Municípios do Norte Pioneiro e a Regional da Casa Civil irão promover um importante encontro para debater as demandas dos municípios da região. O encontro que vai contar com a presença de deputados, secretários de Estado, diretores de autarquias do governo entre outras autoridades será realizado nesta sexta-feira (29) em Joaquim Távora.

O encontro vai promover a recepção aos prefeitos eleitos e reeleitos dos 18 municípios que fazem parte da Amunorpi. Além da recepção, o diretor da EPR Litoral Pioneiro, Marcos, irá conversar com os gestores municipais sobre os projetos que estão e serão realizados na rodovia PR-092, o principal ramal logístico da região. Um dos temas que serão abordados será o processo de duplicação da rodovia. "É um momento muito importante para os municípios do Norte Pioneiro, pois iremos recepcionar os prefeitos que irão gerir as cidades pelos próximos anos e também falar sobre a duplicação da PR092, um dos sonhos mais antigos e esperados pelos moradores do Norte Pioneiro", destacou o presidente da Amunorpi Luiz Henrique Germano.

A Amunorpi e a Casa Civil também irão realizar homenagens a figuras que realizaram ações importantes em diferentes áreas como agronegócio, educação, saúde, turismo entre outras neste ano de 2024. “Serão entregues menções honrosas a estas pessoas que contribuíram positivamente com a sociedade ou alcançaram metas importantes durante este ano”, comentou o coordenador da Casa Civil no Norte Pioneiro, Juarez Leal, o Daio.

Também serão realizadas palestras sobre o turismo pelo Núcleo Regional de Turismo, pela Atunopi (Associação de Turismo do Norte Pioneiro), debates sobre a área de habitação, infraestrutura, cultura, segurança entre outras. “É uma reunião com o objetivo de realizar um balanço das ações realizadas durante este ano na região, além de apresentar para população os trabalhos que estão sendo realizados em busca do desenvolvimento de nossa região”, acrescentou Daio.

Estão confirmadas as presenças do secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, deputado estadual Cobra Repórter, o secretário do Trabalho, Qualificação e Renda Mauro Moraes, o deputado estadual Luiz Claudio Romanelli, o superintendente da Casa Civil Junior Willer, o diretor da Fomento Paraná, Mounir Chaowiche, o diretor da EPR Litoral Pioneiro Marcos, o diretor geral da SEIL José Brustolin Netto, além de prefeitos, vereadores e demais autoridades de diferentes setores da região.

O encontro acontece nesta sexta-feira na Câmara Municipal de Joaquim Távora com início as 08h30 com Coffee break. As 09h00 terá início a reunião da Amunorpi e da Regional Casa Civil. Em seguida, será realizada a execução do Hino Nacional e apresentação dos prefeitos, além das homenagens. As 12h00 será o encerramento do encontro com almoço no restaurante Mazzotti.